Tap mot Aston Villa i Henriksens kapteinsdebut

Markus Henriksen fikk ilddåpen som Hull-kaptein mot Aston Villa, men røk på et 1-3-tap på hjemmebane mandag kveld.

Henriksen ble presentert som Hull-kaptein onsdag, men kapteinsdebuten mot Aston Villa ble ikke av det minnerike slaget.

Evandro sendte hjemmelaget i føringen, men Villa snudde med scoringer fra Tommy Elphick, Ahmed Elmohamady og Alan Hutton.

Det startet godt for Henriksen. Nordmannen ble felt på kanten etter sju minutter, og på det påfølgende frisparket endte den dalende returen til Evandro noe overraskende i mål.

Kunne lagd straffe

Etter snaue kvarteret sørget Tommy Elphick for balanse i regnskapet da han utnyttet dårlig markering og stanget inn hjørnesparket til Jack Grealish til jubel for de tilreisende.

Henriksen kunne fort blitt syndebukk i kveldskampen på østkysten. 26-åringen var småtøff i ryggen på Albert Adomah, som falt i vertenes boks etter en drøy time. Dommeren kunne forsvart et straffespark, men valgte å frikjenne nordmannen og vinke spillet videre.

Allikevel ble Hull straffet seks minutter senere. David Marshall ble for ivrig på et utspill, og Birmingham-laget valgte å utnytte det. Tidligere Hull-spiller Ahmed Elmohamady sørget for at snuoperasjonen var komplett.

Sjelden Hutton-scoring

Kvarteret før slutt fikk de fremmøtte servert sjeldne varer. Alan Hutton driblet seg fram og vartet opp med en lekker soloscoring.

Det er ikke hverdagskost fra 33-åringen. Skottens forrige scoring kom i desember 2014. Hutton er nå oppe i seks ligamål i sin profesjonelle karriere.

33-åringens scoring ble den siste i oppgjøret, og de tilreiste kunne juble for tre poeng i Henriksens kapteinsdebut.

Hull gjester Sheffield Wednesday lørdag, mens Aston Villa får besøk av Wigan.

(©NTB)

Mest sett siste uken