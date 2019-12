Tar gjerne en gåtur til Malung

Om Stina Nilsson eller en annen kvinne lykkes i å beseire Therese Johaug sammenlagt i Tour de Ski, så lover jeg at jeg skal gå de cirka 30 milene mellom Oslo og Malung i Sverige.

Rent teoretisk kan det bli en fin vandring skogene fra Kløfta, Kongsvinger og over svenskegrensen ved Öyermon i retning Torsby. Men med med den største sannsynlighet så trenger jeg ikke ta den gåturen til sommeren.

Det mest spennende med kvinnelige distanserenn i dag er gjerne før rennene faktisk starter. Da kan fantasien få flyte og håpet får leve. Alt kan jo faktisk skje i idretten.

Men neppe i Tour de Ski hva angår den 31 år gamle gårdsjenta fra IL Nansen i Dalsbyggda. I realiteten er hun i en klasse for seg selv. Stemmer i Ski-Norge har tatt til orde for at svenskene kan utfordre Johaug.

Det er et fint triks for å skape litt dramaturgi. Jeg har selv forsøkt det i tidligere blogger, uten større fremgang. Men med fem distanseløp og to sprintrenn, eller syv renn på ni dager, kan jeg aldri tenke meg noe annet enn at Johaug på nytt kommer til å dominere, og ta sin tredje sammenlagtseier i skisportens mest prestisjetunge turnering ved siden av OL og VM.

Johaug er ekstrem, etter alt å dømme i god form og hun har i tillegg et støtteapparat bak seg som er nesten like verdensledende som henne.

Ja, Stina Nilsson klarte å beseire Johaug i vår i Ski Tour Canada. Men det var den gang. Og ikke på like utslagsgivende baner som i touren. Nilsson har heller ikke vært i nærheten av å vise den samme kapasiteten denne sesongen som hun gjorde i Canada.

Derimot har Johaug vist at hun er minst like god som hun var under fjorårssesongen. Kanskje hun til og med er enda litt bedre. Seieren i mini-touren i Ruka bekrefter dette.

Johaug og hennes personlige trener, Pål-Gunnar Mikkelsplass, har tatt langrenn til et enda høyere nivå denne sesongen, ikke minst når det gjelder teknisk og med tanke på styrken.

Med sin enorme kapasitet og konkurranseevne ser jeg ikke bort fra at Johaug også kan nå både kvartfinale og semifinale under sprintkonkurransen. Totalt sett er Johaug skyhøy favoritt til sammenlagseieren. Hun kommer garantert ikke til å holde igjen farten for spenningens skyld.

Ebba Andersson gjør comeback etter kneskade og rapporteres å være i godt slag. Andersson er trolig den av svenskene som kan henge seg nærmest på Johuag i sammendraget sammen med amerikanske Jessica Diggins, russiske Natalja Neprjajeva og Heidi Weng.

Akkurat som med Johaug så har jeg vanskelig for å tro på noen andre enn Johannes Høsflot Klæbo. Den regjerende Tour de Ski-kongen har også bare blitt bedre. Han er enda mer komplett, noe han viste under mini-touren i finske Ruka.

Der imponerte Klæbo stort på 15 kilometeren, og var bare ett tidels sekund bak den finske løven Ivo Niskanen.

Klæbo er snart best i alt i skisporet.

Russerne Bolsju og Ustiugov er sterke navn, men det holder ikke for å slå Klæbo i mer enn visse individuelle renn. Totalt sett er Klæbo vinneren.

En joker i leken blir Emil Iversen, som blir mer og mer komplett, og med større utholdenhet, fra år til år. Merårkers store sønn kan også hevde seg i sprint, noe som gagner ham i touren sammenlignet med for eksempel landsmennene Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe, som var nummer tre og fire under sist Tour de Ski.

Tour de Ski 2019/2020 mønstrer et av de sterkeste og bredeste startfeltene på mange år. Det er bra og nødvendig for en strukket verdenscup i langrenn.

Nå blir mediainteressen på topp fra start i Lenzerheide i Sveits fra lørdag til målgang neste søndag på Alpe Cermis i Val Di Fiemme. Frem til da skal jeg nyte hvert eneste sekund av TV-sendingene.

Så får vi se om skjer et mirakel, så jeg får knyttet skolissene mine, og gått turen til Malung.