Tårevåt Valverde tok VM-gull etter knallhard avslutning

38 år gamle Alejandro Valverde sto med to VM-sølv og fire VM-bronse. Søndag tok veteranen det etterlengtede VM-gullet.

Han vant foran Romain Bardet (Frankrike) og Michael Woods (Canada).

Årets VM-ritt ble avgjort i den siste bakken, akkurat som forventet. I Höttinger Höll-bakken, som stiger 28 prosent på det bratteste, lå det an til å bli an kamp mellom favorittene. Flere og flere måtte slippe teten, og til slutt var det en trio som kom samlet til toppen.

Det så ut som medaljene skulle fordeles mellom Valverde, Bardet og Woods. Like bak jaktet Tom Dumoulin (Nederland) og Gianni Moscon (Italia) febrilsk på trioen i front. Førstnevnte, som tok sølv på VM-tempoen, brukte tempokreftene og var oppe i tetgruppen med halvannen kilometer igjen.

Valverde åpnet spurten fra front, og ingen av de andre klarte å komme seg forbi. Dermed ble det spansk gull i Innsbruck. I målområdet sank han sammen, og tårene trillet for den utmattede spanjolen.

– Det er utrolig, etter å ha tapt så mange ganger. Dette er en seier for laget, sier Valverde i seiersintervjuet.

Spanjolen er en omdiskutert rytter, og har tidligere vært utestengt for doping. Han har vært koblet til Operasjon Puerto i 2006, og ble utestengt fra sykkelsporten i to år fra 2010 til 2012.

Odd Kristian Eiking ble neste nordmann på 30. plass, 2,42 bak den spanske gullvinneren.

Laengen i brudd

Vegard Stake Laengen kom seg av gårde i et brudd som telte elleve mann. På det meste hadde de 19 minutter mer til hovedfeltet, men etter hvert ble tetgruppa tynnet fryktelig ut. Med rundt fem mil igjen var det kun Vegard Stake Laengen og danske Kasper Asgreen igjen.

Duoen samarbeidet godt, og hadde en ledelse på to minutter og 18 sekunder da rytterne la ut på sisterunden. Da tok Italia og Spania ansvar i hovedfeltet, og med drøyt to mil igjen var eventyret over for Laengen og Asgreen. Duoen tok hverandre i hånden, takket for samarbeidet og konstaterte at det ikke ble VM-gull i den knalltøffe Innsbruck-løypa.

– Akkurat som jeg fryktet

Warren Barguil har ikke vært i storform denne sesongen og havnet tidlig ut av seiersdiskusjonen. Først måtte han bytte sykkel, og i jakten på hovedfeltet gikk han i asfalten. Franskmannen var tydelig irritert på seg selv og snek seg stille ut av rittet.

Flere av de store favorittene måtte slippe hovedfeltet, og med to runder igjen var VM også over for Edvald Boasson Hagen.

– Det ble tøft på slutten, og det blir langt å kjøre 50 kilometer til når du ikke henger med i bakken. Jeg hadde sett for meg at det skulle bli beinhardt, og det ble det. Det ble for tøft, akkurat som jeg fryktet og forventet, sa Hagen til TV 2 etter å ha stått av rittet.

