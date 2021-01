Tari stoppet Carlsen med strålende forsvarsspill: – Kan ikke få så mye bedre

Magnus Carlsen spilte offensivt, men fant ikke en vinnerstrategi i den norske sjakkduellen mot Aryan Tari i Wijk aan Zee-turneringen. Dermed delte de poenget.

Etter tre runder har tittelforsvarer Carlsen plukket to av tre mulige poeng i den prestisjetunge konkurransen i Nederland.

Mandagens parti var over etter 56 trekk og snaut fire timer ved brettet.

– Remis med svart mot Magnus. Du kan ikke få så mye bedre enn det, sa Tari til TV 2 og la til:

– Når du spiller med svart mot Magnus, tror du ikke at du skal klare remis. Jeg var innstilt på å spille et godt parti og gi alt, sa 21-åringen.

Smart

Innledningsvis hadde Carlsen med hvite brikker et visst overtak, men etter et tidlig dronningbytte jevnet det seg ut. Tari skaffet seg for en stund et bondeovertall, som senere ble utlignet av sin langt mer meritterte landsmann.

Da partiet styrte mot sluttspillet, var Carlsen på offensiven. Tari forsvarte seg mesterlig og tok kloke valg. Det greide den tidligere juniorverdensmesteren selv om han hadde langt mindre tid igjen enn Carlsen.

Til slutt endte det hele med poengdeling.

Møter hjemmehåp

Carlsen sto foran møtet med klubbkameraten med seier og remis i de to første partiene mot Alireza Firouzja og David Anton.

Tari sto med tap i det første partiet og remis i det andre.

Tirsdag skal Carlsen i aksjon mot hjemmehåpet Jorden van Foreest med svarte brikker, mens Tari møter Firouzja med hvite brikker.

Turneringen skal pågå til 31. januar.

(©NTB)

