Tarik Elyounoussi prioriterte FFK-Moss fremfor gullkamp i Allsvenskan

AIK-profilen følger fortsatt nøye med Fredrikstad. Det ble særlig tydelig forrige helg.

STORO (Nettavisen): For etter at Tarik og hans AIK gjorde jobben med 2-1-seier mot Örebro lørdag, handlet det meste i Allsvenskan om storoppgjøret mellom Hammarby og Djurgården påfølgende dag.

Begge de to lagene kjemper i likhet med Elyounoussis klubb om gullet i Sverige, og svenske medier bygget i stor stil opp til oppgjøret.

Norges landslagsprofil ble blant annet spurt av både Fotbollskanalen og Aftonbladet om hvilket lag han håpet tok tre poeng, og om man skulle se kampen.

Elyounoussi hadde imidlertid ingen planer om å se oppgjøret «hele Sverige» ventet på.

- Jag skal se Fredrikstad-Moss. Det er Østfold-derby. Det skal jeg se på. Norsk divisjon 1!, sa 31-åringen til Aftonbladet.

FØLGER MED: Tarik Elyounoussi følger fortsatt med på FFK. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix.

Rakk ikke kampstart - men hadde valgt det samme igjen



Oppgjøret på Tele2 Arena i Djurgården endte med 2-1-seier til Hammarby, noe som betyr at det nå kun skiller tre poeng ned fra serieleder Malmö til AIK på fjerdeplass.

Det var imidlertid ikke i Allsvenskan fokuset til Tarik lå søndag.

Han måtte først skuffet innse at han ikke rakk kampstart på Fredrikstad stadion, før han deretter måtte konstatere at opprykket til 1. divisjon for FFK etter alle solemerker glapp etter et svært skuffende 0-1-tap mot Moss.

- Jeg skulle se kampen, men så ble det dessverre ikke det, men jeg var på vei hvert fall. Jeg kom ikke så langt, men om jeg skulle velge igjen hadde jeg valgt det, ja. Når du er FFK-patriot, må du støtte opp når det er store kamper i Østfold, sier Elyounoussi til Nettavisen under landslagets pressetreff før kampen mot Spania lørdag.

Han erkjenner at det vakte oppsikt i Sverige at han prioriterte en kamp på nivå tre i Norge fremfor gullkamp på øverste nivå i Sverige.

- Det var så mye snakk om hvilket lag vi skal heie på og så videre, så de ble nok overrasket over at jeg valgte 2. divisjon i Norge fremfor toppoppgjør og ikke minst gullstrid... men er du rød/hvit i hjertet må du støtte opp, gliser spissen som jakter en startplass i Lars Lagerbäcks oppstilling på Ullevaal lørdag.

POPULÆR: Tarik Elyounoussi er en viktig brikke i AIK-laget. Foto: Nils Petter Nilsson/NTB scanpix.

Tarik og resten av landslaget forbereder seg i disse dager på storoppgjøret mot Spania, men 31-åringen snakker villig om sitt nære forhold til Fredrikstad - klubben han spilte i både fra 2005 til 2008, og fra 2011 til 2012.

Han legger ikke skjul på at han stadig er FFK-patriot, og at klubben ligger hans hjerte nært.

- Ja, alle som kjenner meg vet at jeg alltid har vært det og det kommer jeg alltid til å være, men dessverre ble det ikke opprykk, sier han.

For 0-1-tapet mot Moss gjør at den svært hardtsatsende klubben nå må ta fatt på en ny sesong i 2. i divisjon.

- Det er veldig skuffende. Det er leit for Fredrikstad som har prøvd hardt i år med budsjett, spillere som har kommet inn og med Per-Mathias Høgmo og så videre, men nok en gang blir det en skuffende jul, forteller.

Utelukker ikke FFK-retur i fremtiden

Eloyunoussi er på utgående kontrakt med AIK, men sitter med gode kort på hånda. Han er klubbens toppscorer med ti mål i Allsvenskan denne sesongen og en svært populær mann blant fansen.

Til tross for at veteranen erkjenner at han ikke lenger er blant de yngste, utelukker han en FFK-retur med det første. Han sitter imidlertid med en drøm om å avslutte karrieren i Eliteserien ikledd de rød/hvite fargene.

- Det hadde vært veldig deilig egentlig å kunne runde sirkelen og avslutte i Eliteserien med Fredrikstad. Jeg har jo hatt veldig gode år i FFK med både cupgull og seriesølv, så jeg vet hvor stort det kan være å vinne noe med Fredrikstad, og det hadde vært utrolig deilig å gjenskape det, sier han før han fortsetter.

- Man har lyst til å hjelpe klubben sin, men det er vanskelig å si per dags dato. Jeg har fortsatt ambisjoner om å spille på høyest mulig nivå. Samtidig vet jeg at jeg begynner å bli eldre, og på hjemmefronten tror vi at vi kommer til å bosette oss i Fredrikstad, og da blir det naturlig at man ønsker å ha noen koblinger til klubben. Men det er litt for tidlig å si ennå, så vi får se, sier han.

Dermed var det en skuffelse både for supporteren og spilleren Tarik Elyounoussi at FFK heller ikke denne sesongen ser ut til å starte klatringen mot det øverste nivået i Norge.

Med tre serierunder og ni poeng å spille om, er det hele åtte poeng opp til serieleder Stjørdals-Blink for Fredrikstad i 2. divisjons avdeling 1.

- Jeg har lyst til å avslutte karrieren eventuelt i Eliteserien fremfor i 2. divisjon, det sier seg selv. Med all respekt for Vidar og Egersund, så er det mer gøy å spille mot Rosenborg, sier Elyounoussi.

FFK: Elyounoussi har flere år bak seg i Fredrikstad. Foto: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix.

Håper på kaldvær

Lørdag klokken 20.45 er kampstart når Elyounoussi og resten av det norske laget skal prøve å få med seg poeng hjemme mot storfavoritt Spania.

Etter sure poengtap mot både Sverige og Romania tidligere i kvalifiseringen, er Lagerbäcks mannskap nødt til å få med seg poeng fra lørdagens kamp, samt tirsdagens borteoppgjør i Romania.

Elyounoussi erkjenner at det kribler litt i kroppen før møtet med Robert Morenos spanske mannskap som har seks strake seier i gruppe F.

KLAR: Elyounoussi håper å være med fra start ølrdag. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix.

Lagerbäck gjorde imidlertid tirsdag et lite poeng ut av at han aldri har tapt på hjemmebane mot Spania, og Elyounoussi håper at det er summen av de små tingene som gjør at Norge kan ta en skalp mot stornasjonen.

- Det er som Lars sa, vi trenger minst fire poeng når det gjelder både Spania og Romania. Vi har en god følelse, vi er ubeseiret på Ullevaal og Lars har aldri tapt (hjemme) mot Spania, så det er en god følelse å ta med seg.

- Bruker han den statistikken overfor dere i garderoben?

- Jo men det kan spille en rolle, det. Og så håper vi at det blir litt kaldt, så spanjolene kan fryse av seg, slik at det også kan være en fordel. Med litt her og litt her kan det ende med at vi tar med oss tre poeng, forteller landslagsspissen og påpeker at nettopp så små marginer kan være utslagsgivende på det aller høyeste nivået.

- Det kan være det. 70-80 prosent er jo mentalt, så om de fryser litt av seg og ikke vil spille den kampen, kan det være stor fordel for os.

- Så lørdag er eneste gangen i året du går og håper på kaldt vær i Norge?

- Jeg hater kulde selv, men på lørdag håper jeg det blir minusgrader, gliser 31-åringen.