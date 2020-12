Tarjei Bø styrer mot sin første verdenscupseier på tre år

Tarjei Bø skjøt feilfritt og ligger an til å vinne torsdagens verdenscupsprint i skiskyting i finske Kontiolahti. Hans forrige triumf kom i 2017.

Stryningen gikk et kjempeløp og hevet seg markant fra sist helgs verdenscuppremiere samme sted. Da var 12.-plass på normaldistansen hans beste prestasjon.

Det er fortsatt løpere i løypene, men det er tvilsomt at noen vil true Bø. Han leder 13,9 sekunder foran tyske Arnd Peiffer.

En seier vil være Tarjei Bøs tiende i verdenscupen. Den har 32-åringen ventet på helt siden han vant sprinten i Östersund i desember 2017.

– Når du er i mål, er du bare lettet. Det er kun verdt å pine seg gjennom dette når det går bra. Første helg var under pari, så i dag var jeg revansjsugen, sa Bø til NRK og la til:

– Å kjempe om seier er den letteste motivasjonen du kan finne. Da jeg skjønte det kunne bli seier, gikk jeg livet av meg.

Johannes Thingnes Bø fikk én bom på første skyting, men plaffet ned samtlige blinker på den siste. I mål er han 29,4 sekunder bak storebroren. Det kan holde til den siste pallplassen.

– Dette fikk jeg maks ut av, for det var en tung dag for meg. Jeg kjempet meg inn blant de fem beste. Jeg er glad for at jeg selv på en dårlig dag, greier å prestere, sa Thingnes Bø til NRK.

27-åringen vant sesongens første verdenscupsprint sist søndag. Skulle det bli seier til Tarjei Bø, har Norge vunnet vinterens tre første renn på herresiden. Sturla Holm Lægreid tok en sensasjonsseier på normaldistansen på åpningsdagen.

Lægreid bommet to ganger i torsdagens renn. Etter snaut halvgått renn var Johannes Dale kun et halvsekund bak Bøs ledertid, men falt nedover listene med en kjempemiss på siste blink.



