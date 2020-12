Taugbøl vant foran Skar på Sjusjøen – spøkte om felles Nav-søknad

Håvard Solås Taugbøl var best da langrennsløperne gikk sprint i norgescupen på Sjusjøen fredag. Han skulle gjerne ha gått i Davos og Dresden også.

Lillehammer-løperen gikk videre på tid etter å ha blitt nummer tre i semifinalen, men da det skulle gjøres opp om seieren fikk han et perfekt opplegg.

Taugbøl kom i god posisjon på oppløpet og spurtet ned prologvinner Sindre Bjørnestad Skar og Even Northug.

– Det var veldig moro. Det ble bedre og bedre utover dagen, og det er en god følelse, sa Taugbøl til NRK.

Det var ikke noen voldsom nedtur for Skar å bli nummer to.

– Han (Taugbøl) har slått meg så ofte på trening i år at jeg begynner å bli vant til det. Han er rå, og han er raskere enn meg, sa Skar og la til:

– Vi ønsket oss en tøff finale, og jeg fikk jobben med å holde tempoet oppe. Håvard hang godt på i ryggen min, og han hadde mer sprut enn meg på slutten.

Mister viktige inntekter

Både Taugbøl og Skar er fratatt to solide inntektsmuligheter ettersom Norges Skiforbund har valgt å trekke langrennsløperne ut av verdenscupen resten av året på grunn av virussituasjonen i Europa.

De støtter forbundets avgjørelse, men synes samtidig situasjonen er småvanskelig.

– Vi støtter det som er blitt bestemt, men for sånne som Håvard og meg er to skøytesprinter potensielt halve årslønna. Vi blir delvis permittert, sa Skar og la humoristisk til at han må vurdere å søke Nav om kompensasjon for bortfalte inntekter.

Taugbøl stemte i:

– Det er to verdenscuphelger som hadde passet oss som hånd i hanske. Men i denne hverdagen blir langrenn mindre viktig. Økonomisk går det for en liten periode. Men som Sindre sa, vi får sende en felles søknad til Nav, så vi kanskje kan få litt støtte.

Northug-lettelse

Samtidig hadde Northug et uhell underveis som kanskje kan ha kostet ham seieren. Han og Lucas Chanavat hektet i hverandre, og franskmannen falt.

Lillebroren til den gamle skikongen Petter Northug var likevel strålende fornøyd.

– Det var artig. Jeg har vært nær mange ganger, og da er det artig å få til et palløp mot såpass gode løpere, sa Northug.

Firer på sprinten ble Finn-Hågen Krogh. Pål Trøan Aune tok 5.-plassen, mens Chanavat endte sist.

(©NTB)

