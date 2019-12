Tchamba reddet plassen for Strømsgodset

Duplexe Tchamba ble Strømsgodset-helt da han scoret 2-1-målet borte mot Kristiansund i siste serierunde av Eliteserien søndag. «Godset» unngikk dermed nedrykk.

Kristiansund hadde ikke annet enn plassering å spille om, mens Strømsgodset lå på 12.-plass med 29 poeng, i likhet med flere andre lag. En seier ville sikre plass i Eliteserien neste år.

Mikkel Maigaard åpnet scoringsballet med en nydelig scoring for Strømsgodset, men Sondre Sørli utlignet like før pause. Duplexe Tchamba ble Strømsgodsets store helt da han løp inn 2-1-scoringen ti minutter ut i annen omgang. Målet sikret fornyet eliteseriespill neste sesong.

Etter en jevn åpning satt den for Strømsgodset i det 18. minutt. Maigaard snurret en runde utenfor Kristansunds sekstenmeter, før han spilte gjennom til Kristoffer Tokstad. Han hælsparket tilbake på første touch og fra femten meter plasserte Maigaard ballen i det lengste hjørnet.

Snaue kvarteret senere kunne Moses Mawa ha doblet ledelsen da han sto alene på seks meter, men headingen gikk over mål.

Like før pause kom Kristiansund på en overgang, og Torgil Gjertsen fikk ballen inne i sekstenmeteren. Avslutningen ble reddet like foran streken, men på returen var Sondre Sørli og utlignet for KBK.

Etter hvilen kjørte Strømsgodset på og skapte flere store sjanser. Ti minutter ut i omgangen stusset Jakob Glesnes ballen til Duplexe Tchamba, som løp bortelaget i føringen.

Kristiansund trykket på mot slutten av kampen, men scoringene uteble og Strømsgodset berget med det plassen. Kristiansund endte på 6.-plass.

