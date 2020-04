Teknologi skal hjelpe Bjerkeli Grøvdal med å slå Grethe Waitz' legendariske rekord: - Aldri prøvd dette før

Bislett Games går nye veier i koronakrisen. Karoline Bjerkeli Grøvdal skal derfor bruke nyvinningen «wavelight» for å prøve å sette ny rekord på 3000-meter.

BISLETT (Nettavisen): Denne sommerens Bislett Games blir av det utradisjonelle slaget. Arrangement, som torsdag ble døpt om til Impossible Games, vil gå uten tilskuere for første gang.

Arrangementssjef Steinar Hoen introduserte konseptet, som blant annet vil ha utøvere som løper med flere baner mellom seg, samt flere andre tiltak som går i tråd med smittevernet.

Blant grenene som er satt opp er Karoline Bjerkeli Grøvdals sololøp på 3000 meter, der hun skal konkurrere direkte mot tidenes største norske løper: Grethe Waitz.

Direkte konkurranse med Waitz

Dette skal hun gjøre i form av teknologien «wavelight». Dette er et system som vil tillate 29-åringen å konstant se hvor hun må ligge for å slå rekorden fra 1979.

Waitz sin rekord fra Bislett i juli 1979 lyder på 8.31.75.

- Jeg har aldri testet dette ut før, jeg har sett det på noen løp i England. Man så det litt i det løpet til Eliud Kipchoges forsøk på å løpe maraton under to timer. Da var det en bil med en laserstrek, og det er litt det samme konseptet her, sier Bjerkeli Grøvdal til Nettavisen.

Hun forklarer at man vil legge lyset inne langs lista, og at det konstant skal være tre lys hun kan følge med på. Disse lysene vil representere Waitz' rundetider fra 1979.

Målet blir da selvfølgelig å holde seg mest mulig nære de rundetidene Waitz holdt for over 40 år siden, og så løpe fra det helt på slutten.

I FRONT: Grethe Waitz skapte flere store minner på Bislett Stadion. Foto: Scanpix (NTB scanpix)

Sport Technologies er blant de som bedriver wavelight-teknologien, og viser det frem på sine nettsider. De opplyser om at systemet ble godkjent av det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) i juni 2018. De kaller teknologien «PACER 2»:

- PACER 2 er en elektronisk stoppeklokke som holder en viss tid, og hjelper løperne til å nå tider, fart og intervaller. Den ønskede farten er alltid innen synsvinkelen og gir utøveren kontinuerlig informasjon og motivasjon, skriver de på sine sider.

De forklarer at det vil være 400 LED-lys som er installert i kumlokk som vil lyse opp banen for løperen underveis.

Videre skriver de på sine sider at wavelight er designet for å være noe som kan gjøre løpingen ekstra spennende for publikum:

- Gjennom turneringer så får man se verdens-, olympisk- og personlige rekorder på en skjerm så publikum kan følge med på det som skjer. Wavelight gjør alt synlig, og passer på å vedlike publikums oppmerksomhet mens de utøveren passer på lyset.

Initiativet

Bjerkeli Grøvdal forteller at det å bruke wavelight under Impossible Games var et initiativ som kom fra henne:

- Det var jeg som kom med ideen om lyset. Jeg kjente at de var veldig ivrige på tanken, og jeg var ekstra letta da jeg fikk høre fra Steinar at vi hadde fått med oss helsedirektoratet og myndighetene på stevnet.

Det er uansett uvisst om hun faktisk får muligheten til å teste ut denne teknologien før løpet.

- Jeg håper jeg får prøvd det før, slik at jeg får kjørt et testløp og forholdt meg til det. Det tror jeg blir lurt.

Ulikt en del andre av løpene som har tatt i bruk wavelight, så kommer Bjerkeli Grøvdal til å løpe alene.

- Det er rart. Bislett Games handler jo mye om publikum, og den stemningen man er vant med. Men jeg tror at i disse tider så blir alle utøverne supergira når de kommer hit, sier langdistanseløperen.

- Jeg tror det kan veie litt opp. Bare det å få konkurrere nå, selv om alt er litt annerledes.

Bjerkeli Grøvdal tok bronse på 3000 meter hinder under EM i Berlin i 2018, og har en personlig rekord på 8.37.58 på 3000 meter uten hinder fra juli 2016, ifølge Det Store Norske Leksikon.