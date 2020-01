Telegraph: Maguire med avrevet muskel i hoften

Den engelske storavisen hevder skaden til Harry Maguire er mer alvorlig enn antatt.

- Vi vet ikke. Det kommer ikke til å bli en langt, langt skadeavbrekk. Så jeg tror ikke han blir klar til helgen, men la oss vente og se, sa Solskjær om skaden til Maguire etter tapet mot Manchester City tirsdag.

Nå kan det se ut til at nordmannen må unnvære sin stjernestopper over en lang periode likevel, i hvert fall om vi skal tro Telegraph.

Det skriver avisen onsdag.

SKADE: Harry Maguide skal ha pådratt seg en avrevet muskel i hoften. Foto: Eddie Keogh (Reuters)

Flere skadeproblemer

Skaden kommer på et svært lite beleilig tidspunkt for Ole Gunnar Solskjær som tirsdag så sitt lag bli utspilt av Manchester City i ligacupen.

Nordmannen mangler allerede Scott McTominay og Paul Pogba med skader, og en skade på rekordkjøpet Maguire passer svært dårlig med tanke stopperproblemene klubben allerede har.

Phil Jones og Victor Lindelöf startet i midtforsvaret mot City, men duoen slet stort spesielt før pause mot Pep Guardiolas mannskap.

Nå kan det gå mot mer spilletid sammen for duoen. Maguire kom seg gjennom FA-cupkampen mot Wolverhampton lørdag, men den tidligere Leicester-spilleren skal ha pådratt seg skaden allerede før pause i det målløse oppgjøret.

Solskjær uttalte etter kampen at de var i ferd med å bytte ut stopperen allerede til pause, men Maguire, som skal ha høy smerteterskel, insisterte på å spille videre noe som skal ha forverret problemet.

Pådro seg skaden mot Wolves

Stjernespilleren hadde tydelige smerter da dommeren blåste av oppgjøret mot Wolves, og nå skriver The Telegraph at undersøkelser skal ha vist at 26-åringen har pådratt seg en avrevet muskel i hoften.

Både Diogo Dalot og Axel Tuanzebe skal ha slitt med skader i hoften denne sesongen.

Telegraph skriver at det er uklart hvor lenge Maguire vil være ute, men fraværet kommer på et svært dårlig tidspunkt for Solskjær som allerede er uten McTominay fram til slutten av neste måned etter at unggutten pådro seg en kneskade i kampen mot Newcastle 26. desember.

I tillegg har Pogba nettopp vært under kniven for sitt ankelproblem, og situasjonen blir ikke bedre at det er manko på midtstoppere fra før.

Marcos Rojo kan komme til å forlate klubben denne måneden, mens Tuanzebe er utilgjengelig. Eric Bailly er på vei tilbake, men har inntil nylig returnert til full trening etter å ha vært ute i seks måneder med en kneskade.