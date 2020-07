Telegraph: Manchester United vil forsterke med sportsdirektør i sommer

Prosessen med å få inn en «director of football» er igjen i gang for Ed Woodward.

Det skriver The Telegraph.

Woodward og Uniteds jakt på en sportsdirektør som skulle ha en sterk stemme rundt overganger har vært skrevet om siden José Mourinho fikk sparken for to år siden.

Ole Gunnar Solskjær og resten av hans team skal imidlertid ha imponert såpass på overgangsfronten de siste overgangsvinduene at Woodward nå i stedet skal lete etter en direktør. En direktør som kan innta en noe flytende rolle uten å rokke ved den nåværende strukturen i klubben.

Signeringene av Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Daniel James og spesielt Bruno Fernandes skal ha imponert United-toppene. Jakten på det som vil være en av de mest prestisjefylte jobbene i sportsverdenen, skal nå i stor grad dreie seg om blant annet rekruttering, treningsanlegget på Carrington og kvinnelaget i Manchester United.

Telegraph skriver at stillingen i så måte vil være unik når det gjelder arbeidsoppgaver. United leter nemlig ikke etter en sportsdirektør som skal forsøke å endre kulturen i klubben, men heller en som skal være en del av det eksisterende systemet rundt Ole Gunnar Solskjær.

Atletico Madrids Andrea Barta er blant sportsdirektørene som ifølge Telegraph kan være fristet av å jobbe for en av verdens største klubber, mens også Juventus' Fabio Paratici og tidligere PSG-direktør Antero Henrique er blitt koblet til jobben.

MEKTIG: Antero Henrique har tidligere blitt koblet til sportsdirektørjobben i Manchester United. Foto: Franck Fife (AFP)

Solskjærs signeringer skal ha imponert United-topper

Mye av grunnen til at Manchester United nå ikke ønsker en sportsdirektør som skal endre i overgangsstrategien, skal være fordi flere høyt oppe i klubbhierarkiet er godt fornøyd med den nye strategien som ble staket ut etter at Mourinho forlot klubben.

Signeringer av store og veletablerte stjerner som Alexis Sánchez er blitt byttet ut med et ønske om å signere unge og lovende spillere - gjerne også britiske.

Sportsdirektøren som kan komme inn portene på Old Trafford i løpet av sommeren vil heller jobbe med den nåværende kabalen, som inkluderer Solskjær og hans trenerteam, speidere, dataanalyse og Matt Judge, som har ansvar for å forhandle mulige overganger.

PERSONLIG TRIUMF? Flere hevder at signeringen av Bruno Fernandes langt på vei skyldes Ed Woodward. Foto: Oli Scarff (AFP)

Utfordringen for Woodward vil være å finne rett person. Lignende i rolle i andre klubber inkluderer å finne riktige spillere for hovedtreneren, noe som betyr at sportsdirektøren har en stor innflytelse på hvordan klubben spiller fotball.

I Uniteds tilfelle handler det imidlertid mer om å finne en kandidat som vil være en del av det nåværende systemet, fremfor å finne en som kan snu om på planene og retningen som ble staket ut da Mourinho forsvant ut av klubben.

Ønsker Sancho

Telegraph skriver at United fortsatt ønsker å hente Jadon Sancho, men avisen hevder at det også kan komme flere utskiftninger på Old Trafford, og at også midtstopperplassen er et område klubben ønsker å styrke.

En spiller som kan komme til å forsvinne fra klubben er Jesse Lingard. Midtbanespilleren har hatt en tung sesong, og åpnet nylig opp om problemer utenfor banen.

- I starten av sesongen hadde jeg noen episoder utenfor banen som jeg måtte håndtere privat. Jeg snakket med manageren om det, og han forsto det, sier han og fortsetter.

- Da jeg spilte, var jeg ikke hundre prosent konsentrert. I bakhodet kvernet ulike ting, og jeg var ikke mentalt helt til stede. Lockdown-perioden passet meg egentlig bra, for da kunne jeg virkelig evaluere tingene som hadde skjedd.