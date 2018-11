Tenåring ga Ståle Solbakken og FCK gjev seier på overtid

19-årige Jonas Wind kom inn som et friskt pust og ble matchvinnerhelt på slutten mot erkerivalen.

BRØNDBY - FC KØBENHAVN 0-1:

Det seine ledermålet gjorde at FC København slo erkerival Brøndby 1-0 i søndagens lokaloppgjør i dansk fotball.

Det gikk mot et målløst derby foran 20.731 tilskuere da den unge innbytteren dukket opp i feltet og hamret ballen i mål via stolpen, til glede for trener Ståle Solbakken.

Spillet sto ikke i stil med den flotte rammen rundt kampen på Brøndby stadion. Særlig var første omgang fattig på fint spill og dramatiske situasjoner.

Etter pause kom spillet seg betraktelig, og da ble det også skapt sjanser som burde gitt scoring før i tilleggsminuttene.

FCK-kanten Robert Skov slo an tonen med et frispark som satte Brøndby-keeper Marvin Schwäbe på prøve, og deretter kom mulighetene tett.

FCK-spiss Dame N'Doye fikk ballen servert på sølvfat ved lengste stolpe, men nikket utenfor og gremmet seg stort. Like etter misset Ante Erceg en stor sjanse for Brøndby.

Flest sjanser hadde Solbakkens lag, og Nicolai Boilesen misset i fri posisjon foran mål før Wind til slutt traff blink.

Med seieren er FC København på tabelltopp med 34 poeng på 15 kamper. Brøndby er helt nede på 9.-plass med bare 18 poeng.

