Tenåringssensasjon sendte idolet Venus Williams hjem

Var ikke engang født da mostanderen vant sine to første Wimbledon-titler.

Amerikaneren Cori Gauff, født i 2004, viste ingen nåde mot 24 år eldre Venus Williams og sendte den femdoble Grand Slam-vinneren hjem i 1.runde av Wimbledon.

Tenåringen var ikke født da Williams tok sine to første Wimbledon-titler i 2000 og 2001. Gauff er den yngste som noen gang er kvalifisert til Wimbledon-turneringen.

- Jeg vet ikke hva jeg skal si. Williams gratulerte meg og ønsket meg lykke til videre, uttalte Gauff til nyhetsbyrået AFP etter den sensasjonelle seieren.



Gauff brøt Williams i det første settet og klarte på mesterlig vis å holde sin egen serve. Hun gjentok i det andre settet, men klarte å holde hodet kaldt og bryte tilbake selv om hun ble brutt seinere i settet.

Dermed vant 15-åringen med sifrene 6-4, 6–4.

Gauff startet med tennis etter å ha sett Venus og hennes yngre søster Serena spille i sine yngre dager. Ungjenta takket familien for å ha gitt henne alle muligheter til å satse på idretten.

- Jeg er så glad for at de (familien) har brukt all tid på meg og min bror slik at vi kan lykkes. At dette skulle skjer hadde jeg aldri trodd. Jeg lever i en drøm nå, uttalte den svært så talentfulle tennisspilleren videre.

I fjor vant hun juniorturneringen i US Open.

Venus Williams har vunnet sju Grand Slam-titler, den forrige tilbake i 2008. To av disse har kommet på gresset i London.

Graff møter 30-åringen Magdalena Rybarikova (139 i verden) fra Slovakia i 2. runde.

