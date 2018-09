Tennis: Coric stjal showet da Kroatia festet grepet

Borna Coric fikk publikum til å gi seg over da han leverte en perfekt lobb slått mellom beina, og Kroatia sikret 2-0-ledelse i Davis Cup-semifinalen mot USA.

Det var tidlig i 3. sett av kampen mot Steve Johnson i Zadar at Coric så sitt snitt til å briljere. Han løp opp en amerikansk lobb og slo ballen mellom sine egne bein. Ballen seilte i en bue over 188 centimeter høye Johnson og falt ned noen centimeter på rett side av linjen.

Etter å hja vunnet 6-4, 7-6 (7-4), 6-3 sa 21-årige Coric at han aldri før har vært i nærheten av å få til et slikt slag.

– Normalt ville jeg prøvd å slå ballen bak ryggen min, men jeg følte bare at jeg kunne greie det. Det var ikke et avgjørende poeng, så jeg forsøkte. Jeg prøver ikke på slikt under trening engang, så det var mer flaks enn øvelse, sa Coric ærlig.

– Jeg prøvde på en lobb, men jeg trodde jeg kom til å misse grovt.

Rett før hadde det kroatiske stortalentet avgjort tiebreak i 2. sett med en følsom stoppball.

– Han viste noen finesser i dag, sa Johnson.

Marin Cilic fulgte opp med seier i strake sett mot Davis Cup-debutanten Frances Tiafoe, og Kroatia har ett bein i finalen.

Det har også Frankrike, som leder 2-0 over Spania etter fredagens singlekamper i Lille. Debutanten Benoit Paire feide Pablo Carreño-Busta av banen i strake sett i den første kampen, før Lucas Pouille nedkjempet Roberto Bautista-Agut i en femsettsthriller.

Både Kroatia og Frankrike har sjansen til å kvittere ut finalebillett i lørdagens doublekamper, og om det ikke lykkes har de hver to matchballer til i søndagens singlekamer.

Blir det hjemmeseirer i semifinalene, vil landene som møttes i sommerens VM-finale i fotball også gjøre opp om Davis Cup-tittelen i november.

(©NTB)

