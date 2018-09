Tennis: Favorittfallet fortsetter i Wuhan

Favorittene fortsetter å falle som fluer i den store tennisturneringen i kinesiske Wuhan. Onsdag forsvant blant andre Caroline Wozniacki og Angelique Kerber.

Ni av de ti høyest rangerte kvinner i verden stilte opp i turneringen, men verdensener Simona Halep, firer Caroline Garcia, sekser Jelina Svitolina, sjuer Karolína Plísková og tier Julia Görges forsvant alle ut tirsdag.

Onsdag fulgte verdenstoer Wozniacki, treer Kerber og femmer Petra Kvitová. Alle topp-ti-spillerne er dermed ute av turneringen, ettersom Sloane Stephens forsvant allerede åpningsdagen.

Danske Wozniacki måtte se seg slått 7-6, 7-5 av regjerende OL-mester Mónica Puig fra Puerto Rico, mens Wimbledon-mester Kerber kom til kort mot Ashleigh Barty. Australieren vant 7-5, 6-1.

– Jeg føler at dette var min klart beste kamp. Jeg har som mål å holde meg i topp 20, for jeg mener jeg hører hjemme der, og dette var et godt steg, sa Barty.

Favorittfallet kan bli kostbart for flere spillere. Foreløpig er Halep og Kerber de eneste som har sikret billett til sesongfinalen i Singapore. De seks andre plassene er fortsatt ledige, og spillerne som vil ha dem må prestere i turneringene som venter.

