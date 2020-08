Tennis: Skadd Osaka trakk seg fra finalen

Tennisstjernen Naomi Osaka sliter med hamstringen og trakk seg lørdag fra finalen i WTA Premium-turneringen i New York.

Der skulle Osaka egentlig møte Viktoria Azarenka, som nå er vinner av den prestisjetunge turneringen på walkover.

– Jeg er lei meg for å måtte trekke meg i dag med en skade, sa Osaka.

– Jeg strakk den venstre hamstringen i går under det andre settet, og det har ikke bedret seg utover natten slik jeg hadde håpet. Dette har vært en emosjonell uke, og jeg vil takke alle for deres støtte, sa hun videre.

Fredag sikret hun finaleplassen med seier over belgiske Elise Mertens med sifrene 6-2, 7-6 (7-5) i en kamp som varte litt over to timer.

