Tennisforbundet igangsetter ekstern gransking etter bråk

Norges Tennisforbund vil ha en ekstern gransking av forbundet etter den siste tidens kritikk av pengeforbruk og interne forhold.

Forbundet opplyser i en pressemelding at en gransking skal utføres av aktører utenfor forbundet og at det jobbes med et mandat.

Det har den siste tiden vært rettet kritikk mot de interne forholdene i Norges Tennisforbund. Representanter for flere tennisklubber har reagert blant annet på pengebruken knyttet til lønninger og reisevirksomhet.

Alexander Kjær gikk av som generalsekretær 1. mai, angivelig for å ha spilt tennis i en hall som var stengt på grunn av koronareglementet.

I kjølvannet av dette har det blant annet framkommet at Kjær har fått utbetalt en samlet bonus på over en million kroner siden 2015, ifølge NRK.

Kjær har ikke ønsket å kommentere forholdene rundt bonusen eller hans avgang som generalsekretær.

