Tennislegenden Boris Becker med råd til Petter Northug: - Du kan ikke forvente at du lykkes over natta

Boris Becker mener Petter Northug må sette seg nye mål og være forberedt på ikke å lykkes med en gang.

I selvbiografien sin fra 2003, Stay a moment longer, forteller tennislegenden Boris Becker at han misbrukte piller og alkohol under idrettskarrieren sin for å takle presset.

Tyskeren, som har vunnet seks Grand Slam-titler og tjent over en milliard kroner i løpet av karrieren, fikk også problemer etter karrieren. I 2017 gikk han ifølge britiske og tyske medier personlig konkurs.

Nå tyder mye på at Becker er på vei tilbake igjen og som tennisekspert hos Eurosport, som sender US Open kommende uke, har han funnet sin nisje.

- Du må sette deg mål

Under Nettavisens intervju med Becker torsdag formiddag, kom tyskeren med noen råd til Petter Northug, som på en pressekonferanse forrige uke erkjente at han trenger hjelp for å overvinne alvorlige rusproblemer.

- Jeg tror det er et vanlig prolem for mange idrettsutøvere, å finne noe som er så utfordrende og tilfredstillende som idretten deres. I tillegg legger de fleste opp på et stadie i livet der de fleste andre begynner i jobben sin, sier Becker til Nettavisen.

52-åringen mener det er helt avgjørende at den norske langrennsstjernen setter seg nye mål etter idrettskarrieren.

- Når du er i tidlig i 30-årene og legger opp, har du fortsatt en lang vei foran deg, så du må være ærlig med deg selv og begynne med noe du liker like godt som idretten din. Ikke forvent suksess over natta, men vær tålmodig. Du må ha den disiplinen som du hadde da du drev med sport, ha den strukturen rundt deg og gi deg selv tid til å oppnå nye mål. Du må sette deg mål, sier han.

- Media vil se deg feile

- Hvordan var livet for deg da du la opp i 1999?

- Jeg slet ikke så mye fordi jeg kunne ikke spille lenger. Det var ikke et spørsmål om å fortsette. Jeg ga meg selv to-tre år på å prøve forskjellige ting og finne ut hva jeg ville gjøre. Det gjorde jeg helt til jeg fant min nisje, og det er det jeg gjør nå. Du må gi det litt tid, og du må senke forventningene til deg selv. Du kan ikke være fantastisk i alt du gjør, men du må prøve, eller så får du aldri vite det, sier Becker.

Becker, som Northug, har hatt medienes søkelys på seg siden han var tenåring og innrømmer at det er krevende.

- Det er alltid vanskelig, fordi de ønsker å se deg feile, for da har de sin neste overskrift. Jeg antar at Norge er ganske likt som Tyskland. Når du er fremgangsrik og populær, liker du å være i media, men du må også ta den andre siden. Det er en del av det å være suksessrik, populær og kjent. Det er alltid to sider, sier Becker.