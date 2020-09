Tennislegenden Mats Wilander: - Skal han bli noe, er det nå han må vinne

Svenske Mats Wilander stiller høye krav til Casper Ruud før lørdagens storkamp i New York.

Casper Ruud står overfor en formidabel oppgave når han møter nummer åtte i verden, italienske Matteo Berrettini, i tredje runde US Open lørdag kveld.

Ruud slo Berrettini på grusen i French Open i fjor, men på den nye, raske hardcourten i New York er den kraftfulle italieneren på 196 centimeter og 95 kilo storfavoritt.

Norsk Tipping tilbyr 1,12 i odds for Berrettini-seier - og 4,5 ganger pengene for Ruud-triumf. Det betyr i paksis at bookmakerne mener at hvis kampen ble spilt ti ganger, ville Berrettini vunnet åtte til ni av de kampene.

Wilander: - Tiden er inne nå - ikke om to-tre år

Den svenske tennislegenden Mats Wilander, som har vunnet sju Grand Slam-titler i sin karriere, erkjenner at Berrettini er favoritt, men mener tiden nå er inne for at Ruud tar det neste steget mot verdenseliten.

- Det er ikke noen dårlig trekning for Ruud, fordi Berrettini vil helt klart kjenne på presset etter å ha nådd semifinalen i fjor. Det er en tøff kamp for Casper Ruud, men det er en type kamp han må vinne, sier Wilander, som nå er tennisekspert for Eurosport.

- For Ruud er tiden inne. Det er ikke om to eller tre år. Det er nå. Hvis du skal sette et avtrykk, må du slo Berrettini på en varm dag der han kjenner presset. Hvis Ruud skal bli noe og kjempe i verdenstoppen, er dette den type kamp han må vinne. Vi tror alle at Ruud kommer seg inn i topp fem i verden. Nå er tiden inne for å starte motoren. Ikke neste år, men nå, sier Wilander videre.

- Berrettini har hardere serve og forehand

Til tross for at han mener Ruud nå må vise hva han er laget av lørdag kveld, vet Wilander at nordmannen står overfor en av sitt livs tøffeste kamper.

- Berrettini fikk en stor seier da han slo Ugo Humbert i tre strake sett i andre runde. Det ser ut som han finner igjen formen fra New York i fjor. Hva enn man sender i retning Berrettini, ser han ut til å håndtere det.

- Nå spiller han mot noen som spiller tennis fra grunnlinja. Matteo kommer nok til å kunne diktere poengene, og han har en større serve enn Casper, en større forehand og selvfølgelig en bedre ranking.

Becker tenker annerledes

En annen tennislegende, tyske Boris Becker, ga tidligere denne uken nordmenn om å senke forventningene til Ruud. Han mener høye plasseringer i Grand Slam-turneringer kommer naturlig med utviklingen.

- Hold dere unna ryggen hans, Norge. Han er den beste dere har, så gi ham tid og ikke forvent at han skal vinne åpningskampen sin denne uken. Bare støtt ham og nyt fremgangen han har, sa Becker.

Djokovic kan ta innpå Federer og Nadal

Roger Federer og Rafa Nadal deltar ikke i årets utgave av US Open, på grunn av henholdsvis kneoperasjon og helsemessige årsaker.

Novak Djokovic har dermed en gyllen mulighet til å ta innpå stjerneduoens Grand Slam-tittelsamling. Federer har 20, Nadal har 19 og Djokovic har 17.

Tidligere i år pådro Djokovic seg både koronavirus og krass kritikk etter å ha arrangert tennisturneringen Adria Tour og påfølgende festing i Beograd:

Grand Slam-titler kan bare vinnes i de årlige turneringene Australian Open, Wimbledon, French Open og US Open. Årets utgave av Wimbledon ble avlyst på grunn av viruspandemien.

