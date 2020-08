Tennisrebell dropper US Open - frykter koronasmitte

Den australske tennisstjernen Nick Kyrgios har bestemt seg for ikke å spille US Open på grunn av frykt for koronasmitte.

Dermed gjør han som sin landskvinne og verdensener Ashleigh Barty og melder pass til det som normalt er årets fjerde og siste Grand Slam-turnering.

US Open starter etter planen 31. august, og arrangøren har foreløpig ikke valgt å flytte eller avlyse turneringen til tross for koronapandemien som herjer i New York og landet for øvrig.

Kyrgios føler imidlertid ikke at det er trygt å spille.

– La oss ta en pust i bakken her og huske hva som er viktig; helse og sikkerhet i samfunnet. Vi kan bygge opp igjen idretten vår og økonomien, men vi kan ikke få tilbake de livene som går tapt, sier Kyrgios i en video delt i sosiale medier.

Han legger til at det smerter ham ikke å skulle spille turneringen, men at han står over «for folket, for mine australiere, for de hundretusenvis av amerikanerne som har mistet livet, for dere alle».

Kyrgios er kjent som en rebell med sterke meninger, og han har også kritisert flere andre tennisstjerner som han mener ikke har tatt koronapandemien på alvor.

