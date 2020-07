Tennisstjerne ut mot Ruuds overmann: – De festet som poteter under en pandemi

Tennisstjernen Dominic Thiem slo Casper Ruud i Kitzbühel tirsdag. Etter kampen ble han utsatt for et kraftig verbalt angrep fra urokråka Nick Kyrgios.

Bakgrunnen for angrepet fra australske Kyrgios er uttalelser Thiem skal ha kommet med til flere tyske medier tidligere denne uken. Der mer enn antydet østerrikeren, som er nummer tre på verdensrankingen, at Kyrgios burde ha avstått fra å kritisere Novak Djokovic og andre tennisprofiler for å ta unødvendig smitterisiko under viruspandemien.

Djokovic og tre andre spillere testet positivt på koronaviruset etter turneringen Adria Tour nylig. Der ble det tatt få smittevernhensyn. I tillegg ble flere av deltakerne avbildet på en nattklubb.

Thiem deltok også i turneringen.

– Kyrgios har gjort mye tull selv. Derfor forstår jeg enda mindre når han blander seg overalt. Det er bedre om han er ærlig, enn at han alltid kritiserer andre, sa østerrikeren til tyske medier.

Kritiserer intellektuelt nivå

Tirsdag kveld fikk han svar på tiltale fra frittalende og temperamentsfulle Kyrgios i sosiale medier. Australieren la ut flere meldinger på Twitter.

– Hva er det du snakker om? Feil som å smadre racketer? Banne? Gi opp et par kamper her og der? Som alle gjør? Skrev han.

– Ingen av dere har det intellektuelle nivået til å kunne forstå hva jeg snakker om. Jeg prøver å holde dem ansvarlige, fortsatte australieren.

Han var imidlertid ikke ferdig med det.

– Dette viser bare hvilken vits @ThiemDomi @AlexZverev og @DjokerNole mener dette er, to av dem festet som poteter under en global pandemi, skrev Kyrgios med adresse til Zverev, Djokovic og Thiem.

Australieren henviste videre til de mange som har mistet livet og alle som har mistet sine nære og kjære de siste månedene.

Becker-kritikk

I forrige uke la den frittalende tennisprofilen seg også ut med legendariske Boris Becker. Sistnevnte kalte Kyrgios «en rotte» for å ha rettet kritikk mot Zverev.

– Boris Becker er en større smultring enn jeg trodde. Han kan slå en volley, men er åpenbart ikke den skarpeste kniven i skuffen, skrev australieren i sitt svar.

Zverev ble oppfordret til å selvisolere seg etter å ha testet positivt på koronaviruset i kjølvannet av Adria Tour. Like etter ble han avbildet på en bar.

