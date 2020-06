Tennisstjernen Dimitrov er koronasmittet

Den bulgarske tennisstjernen Grigor Dimitrov offentliggjorde søndag på Instagram at han er smittet av koronaviruset.

Nyheten førte til at finalen i en oppvisningsturnering i Kroatia, der verdensener Novak Djokovic skulle spille, ble avlyst. 19.-rangerte Dimitrov kom med nyheten om den positive virustesten samme uke som planen for gjenopptakelse av tennissesongen ble offentliggjort.

Det har vært stopp i turneringsspill siden mars på grunn av viruspandemien. Planen er å starte opp igjen i august.

Dimitrov skrev på Instagram at han går ut med at han er smittet «slik at alle som har vært i kontakt med meg vet at de bør testes».

– Jeg er veldig lei for det som har skjedd, skrev han.

Dimitrov spilte forrige uke i den serbiske delen av oppvisningsturneen Djokovic står bak. Lørdag spilte han mot Borna Coric i kroatiske Zadar, men etter å ha tapt trakk han seg fra videre spill fordi han ikke følte seg frisk.

Han ble testet hjemme i Monaco, og prøven var altså positiv.

Søndagens finale mellom Djokovic og Andrej Rublev ble avlyst.

(©NTB)