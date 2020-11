Terje Liverød var i tett kontakt med Maradonas eks-kone de siste dagene: - Da skjønte jeg det

Liverød forteller til Nettavisen om de siste samtalene han hadde med Diego Maradonas eks-kone Claudia Villafañe.

Reaksjonene har strømmet på etter Diego Maradonas død. I Argentina har presidenten erklært tre dagers landesorg og rapporter fra Buenos Aires sier at argentinerne tar beskjeden om fotball-legendens død svært tungt.

En av få nordmenn, om ikke den eneste som kjente Maradona personlig, er forretningsmann og fotballagent Terje Liverød. Han har kjent Maradona siden slutten av 1990-tallet, da han ble venn med fotball-legenden gjennom felles bekjente i fotballen.

Liverød har i mange år jobbet tett på det sør-amerikanske markedet som agent.

- Jeg er den eneste nordmannen som kjente han personlig, selv om det egentlig ikke var noen «utenfra» som kom tett inn på han. Nå er det ikke noe mer Maradona, oppsummerer Liverød til Nettavisen.

Han forteller at de to hadde tett kontakt i en periode for flere år tilbake. Det var Liverød som stod bak prosjektet som fikk Maradona til Norge for en showkamp i 2006.

Han avslører at han den siste tiden faktisk har jobbet med et filmprosjekt som omhandlet og involverte Maradona direkte. For ikke lang tid tilbake var han igjen i kontakt med folkene rundt 60-åringen slik at de kunne samles.

- Jeg jobbet med et filmprosjekt. Vi hadde kommet langt og jeg snakket med Diego for en tid tilbake med tanke på at vi skulle fullføre prosjektet. Det omhandlet målet med hånden mot England i 1986, «Guds hånd». Vi skulle bare samle Diego og Terry Fenwick (England-stopper i 1986 red.anm) for å ferdigstille det hele, røper Liverød.

Han legger ikke skjul på at nyheten om Maradonas dødsfall var «spesielt og rart», men han hadde også en anelse om at det kunne skje.

- Jeg har hatt kontakt med eks-kona hans Claudia de siste dagene. Hun ville ikke si så mye og da skjønte jeg det. Det kommer alltid som et sjokk når noen dør, og spesielt Maradona, avslutter han.

