Terminliste: Slik spilles Premier League 2020/2021

Spilleplanen for den kommende sesongen ble sluppet torsdag.

Premier League starter allerede 12. september og avsluttes 23. mai. Kampprogrammet ligger an til å bli svært tett.

Liverpool er regjerende seriemester etter en svært imponerende sesong sist. Hele 18 poeng skilte ned til Manchester City på andreplass.

Regjerende seriemester Liverpool møter nyopprykkede Leeds i første serierunde, mens Ole Gunnar Solskjærs Manchester United får sin første kamp i sesongen utsatt fordi laget gitt langt i Europa denne sesongen. Det samme gjelder Manchester City.

United starter i stedet sesongen i runde to, 19. september, hjemme mot Crystal Palace.

16. januar møtes Manchester United og Liverpool for første gang kommende Premier League sesong på Anfield. Oppgjøret mellom de to gigantene på Old Trafford spilles 1. mai.

Slik spilles kampene:

Lørdag 12. september

Crystal Palace v Southampton

Fulham v Arsenal

Liverpool v Leeds United

Spurs v Everton

West Brom v Leicester City

West Ham v Newcastle United

Mandag 14 September

20:00 Sheffield United v Wolves

20:00 Brighton v Chelsea

Utsatt

Burnley v Man Utd

Man City v Aston Villa

19. september

Arsenal v West Ham

Aston Villa v Sheffield United

Chelsea v Liverpool

Everton v West Brom

Leeds United v Fulham

Leicester City v Burnley

Man Utd v Crystal Palace

Newcastle United v Brighton

Southampton v Spurs

Wolves v Man City

26. september

Brighton v Man Utd

Burnley v Southampton

Crystal Palace v Everton

Fulham v Aston Villa

Liverpool v Arsenal

Man City v Leicester City

Sheffield Utd v Leeds Utd

Spurs v Newcastle Utd

West Brom v Chelsea

West Ham v Wolves

3. oktober

Arsenal v Sheffield Utd

Aston Villa v Liverpool

Chelsea v Crystal Palace

Everton v Brighton

Leeds Utd v Man City

Leicester City v West Ham

Man Utd v Spurs

Newcastle Utd v Burnley

Southampton v West Brom

Wolves v Fulham

17. oktober

Chelsea v Southampton

Crystal Palace v Brighton

Everton v Liverpool

Leeds Utd v Wolves

Leicester City v Aston Villa

Man City v Arsenal

Newcastle Utd v Man Utd

Sheffield Utd v Fulham

Spurs v West Ham

West Brom v Burnley

24. oktober

Arsenal v Leicester City

Aston Villa v Leeds Utd

Brighton v West Brom

Burnley v Spurs

Fulham v Crystal Palace

Liverpool v Sheffield Utd

Man Utd v Chelsea

Southampton v Everton

West Ham v Man City

Wolves v Newcastle Utd

31. oktober

Aston Villa v Southampton

Burnley v Chelsea

Fulham v West Brom

Leeds Utd v Leicester City

Liverpool v West Ham

Man Utd v Arsenal

Newcastle Utd v Everton

Sheffield Utd v Man City

Spurs v Brighton

Wolves v Crystal Palace

7. november

Arsenal v Aston Villa

Brighton v Burnley

Chelsea v Sheffield Utd

Crystal Palace v Leeds Utd

Everton v Man Utd

Leicester City v Wolves

Man City v Liverpool

Southampton v Newcastle Utd

West Brom v Spurs

West Ham v Fulham

21. november

Aston Villa v Brighton

Burnley v Crystal Palace

Fulham v Everton

Leeds United v Arsenal

Liverpool v Leicester City

Man Utd v West Brom

Newcastle United v Chelsea

Sheffield United v West Ham

Spurs v Man City

Wolves v Southampton

28. november

Arsenal v Wolves

Brighton v Liverpool

Chelsea v Spurs

Crystal Palace v Newcastle United

Everton v Leeds United

Leicester City v Fulham

Man City v Burnley

Southampton v Man Utd

West Brom v Sheffield United

West Ham v Aston Villa

5. desember

Aston Villa v Newcastle United

Brighton v Southampton

Burnley v Everton

Chelsea v Leeds United

Liverpool v Wolves

Man City v Fulham

Sheffield United v Leicester City

Spurs v Arsenal

West Brom v Crystal Palace

West Ham v Man Utd

12. desember

Arsenal v Burnley

Crystal Palace v Spurs

Everton v Chelsea

Fulham v Liverpool

Leeds United v West Ham

Leicester City v Brighton

Man Utd v Man City

Newcastle United v West Brom

Southampton v Sheffield United

Wolves v Aston Villa

15. desember

19:45 Arsenal v Southampton

19:45 Aston Villa v Burnley

19:45 Fulham v Brighton

19:45 Leeds United v Newcastle United

19:45 Leicester City v Everton

19:45 Sheffield United v Man Utd

19:45 West Ham v Crystal Palace

19:45 Wolves v Chelsea

16. desember

20:00 Liverpool v Spurs

20:00 Man City v West Brom

19. desember

Brighton v Sheffield United

Burnley v Wolves

Chelsea v West Ham

Crystal Palace v Liverpool

Everton v Arsenal

Man Utd v Leeds United

Newcastle United v Fulham

Southampton v Man City

Spurs v Leicester City

West Brom v Aston Villa

26. desember

Arsenal v Chelsea

Aston Villa v Crystal Palace

Fulham v Southampton

Leeds United v Burnley

Leicester City v Man Utd

Liverpool v West Brom

Man City v Newcastle United

Sheffield United v Everton

West Ham v Brighton

Wolves v Spurs

28. desember

Brighton v Arsenal

Burnley v Sheffield United

Chelsea v Aston Villa

Crystal Palace v Leicester City

Everton v Man City

Man Utd v Wolves

Newcastle United v Liverpool

Southampton v West Ham

Spurs v Fulham

West Brom v Leeds United

2. januar

Brighton v Wolves

Burnley v Fulham

Chelsea v Man City

Crystal Palace v Sheffield United

Everton v West Ham

Man Utd v Aston Villa

Newcastle United v Leicester City

Southampton v Liverpool

Spurs v Leeds United

West Brom v Arsenal

12. januar

19:45 Arsenal v Crystal Palace

19:45 Aston Villa v Spurs

19:45 Fulham v Man Utd

19:45 Leeds United v Southampton

19:45 Leicester City v Chelsea

19:45 Sheffield United v Newcastle United

19:45 West Ham v West Brom

19:45 Wolves v Everton

13. januar

20:00 Liverpool v Burnley

20:00 Man City v Brighton

16. januar

Arsenal v Newcastle United

Aston Villa v Everton

Fulham v Chelsea

Leeds United v Brighton

Leicester City v Southampton

Liverpool v Man Utd

Man City v Crystal Palace

Sheffield United v Spurs

West Ham v Burnley

Wolves v West Brom

26. januar

19:45 Brighton v Fulham

19:45 Burnley v Aston Villa

19:45 Everton v Leicester City

20:00 Man Utd v Sheffield United

20:00 West Brom v Man City

27. januar

19:45 Chelsea v Wolves

19:45 Newcastle United v Leeds United

19:45 Southampton v Arsenal

19:45 Spurs v Liverpool

20:00 Crystal Palace v West Ham

30. januar

Arsenal v Man Utd

Brighton v Spurs

Chelsea v Burnley

Crystal Palace v Wolves

Everton v Newcastle United

Leicester City v Leeds United

Man City v Sheffield United

Southampton v Aston Villa

West Brom v Fulham

West Ham v Liverpool

2. februar

19:45 Aston Villa v West Ham

19:45 Burnley v Man City

19:45 Fulham v Leicester City

19:45 Leeds United v Everton

19:45 Sheffield United v West Brom

19:45 Wolves v Arsenal

20:00 Man Utd v Southampton

3. februar

19:45 Newcastle United v Crystal Palace

19:45 Spurs v Chelsea

20:00 Liverpool v Brighton

6. februar

Aston Villa v Arsenal

Burnley v Brighton

Fulham v West Ham

Leeds United v Crystal Palace

Liverpool v Man City

Man Utd v Everton

Newcastle United v Southampton

Sheffield United v Chelsea

Spurs v West Brom

Wolves v Leicester City

13. februar

Arsenal v Leeds United

Brighton v Aston Villa

Chelsea v Newcastle United

Crystal Palace v Burnley

Everton v Fulham

Leicester City v Liverpool

Man City v Spurs

Southampton v Wolves

West Brom v Man Utd

West Ham v Sheffield United

20. februar

Arsenal v Man City

Aston Villa v Leicester City

Brighton v Crystal Palace

Burnley v West Brom

Fulham v Sheffield United

Liverpool v Everton

Man Utd v Newcastle United

Southampton v Chelsea

West Ham v Spurs

Wolves v Leeds United

27. februar

Chelsea v Man Utd

Crystal Palace v Fulham

Everton v Southampton

Leeds United v Aston Villa

Leicester City v Arsenal

Man City v West Ham

Newcastle United v Wolves

Sheffield United v Liverpool

Spurs v Burnley

West Brom v Brighton

6. mars

Aston Villa v Wolves

Brighton v Leicester City

Burnley v Arsenal

Chelsea v Everton

Liverpool v Fulham

Man City v Man Utd

Sheffield United v Southampton

Spurs v Crystal Palace

West Brom v Newcastle United

West Ham v Leeds United

13. mars

Arsenal v Spurs

Crystal Palace v West Brom

Everton v Burnley

Fulham v Man City

Leeds United v Chelsea

Leicester City v Sheffield United

Man Utd v West Ham

Newcastle United v Aston Villa

Southampton v Brighton

Wolves v Liverpool

20. mars

Brighton v Newcastle United

Burnley v Leicester City

Crystal Palace v Man Utd

Fulham v Leeds United

Liverpool v Chelsea

Man City v Wolves

Sheffield United v Aston Villa

Spurs v Southampton

West Brom v Everton

West Ham v Arsenal

3. april

Arsenal v Liverpool

Aston Villa v Fulham

Chelsea v West Brom

Everton v Crystal Palace

Leeds United v Sheffield United

Leicester City v Man City

Man Utd v Brighton

Newcastle United v Spurs

Southampton v Burnley

Wolves v West Ham

10. april

Brighton v Everton

Burnley v Newcastle United

Crystal Palace v Chelsea

Fulham v Wolves

Liverpool v Aston Villa

Man City v Leeds United

Sheffield United v Arsenal

Spurs v Man Utd

West Brom v Southampton

West Ham v Leicester City

17. april

Arsenal v Fulham

Aston Villa v Man City

Chelsea v Brighton

Everton v Spurs

Leeds United v Liverpool

Leicester City v West Brom

Man Utd v Burnley

Newcastle United v West Ham

Southampton v Crystal Palace

Wolves v Sheffield United

24. april

Arsenal v Everton

Aston Villa v West Brom

Fulham v Spurs

Leeds United v Man Utd

Leicester City v Crystal Palace

Liverpool v Newcastle United

Man City v Southampton

Sheffield United v Brighton

West Ham v Chelsea

Wolves v Burnley

1. mai

Brighton v Leeds United

Burnley v West Ham

Chelsea v Fulham

Crystal Palace v Man City

Everton v Aston Villa

Man Utd v Liverpool

Newcastle United v Arsenal

Southampton v Leicester City

Spurs v Sheffield United

West Brom v Wolves

8. mai

Arsenal v West Brom

Aston Villa v Man Utd

Fulham v Burnley

Leeds United v Spurs

Leicester City v Newcastle United

Liverpool v Southampton

Man City v Chelsea

Sheffield United v Crystal Palace

West Ham v Everton

Wolves v Brighton

11. mai

19:45 Brighton v West Ham

19:45 Burnley v Leeds United

19:45 Everton v Sheffield United

20:00 Man Utd v Leicester City

20:00 West Brom v Liverpool

12. mai

19:45 Chelsea v Arsenal

19:45 Newcastle United v Man City

19:45 Southampton v Fulham

19:45 Spurs v Wolves

20:00 Crystal Palace v Aston Villa

15. mai

Brighton v Man City

Burnley v Liverpool

Chelsea v Leicester City

Crystal Palace v Arsenal

Everton v Wolves

Man Utd v Fulham

Newcastle United v Sheffield United

Southampton v Leeds United

Spurs v Aston Villa

West Brom v West Ham

23. mai

16:00 Arsenal v Brighton

16:00 Aston Villa v Chelsea

16:00 Fulham v Newcastle United

16:00 Leeds United v West Brom

16:00 Leicester City v Spurs

16:00 Liverpool v Crystal Palace

16:00 Man City v Everton

16:00 Sheffield United v Burnley

16:00 West Ham v Southampton

16:00 Wolves v Manchester United

Det er lagt opp til bare fire midtukedatoer for Premier League kommende sesong. Den første kommer 16. desember, mens den 18. serierunden er delt i to og spilles i midtuken 13. og 20. januar. Runde 36 spilles onsdag 12. mai.

Fakta Spilledatoene for Premier League ↓ 1. serierunde: Lørdag 12. september 2. serierunde: Lørdag 19. september 3. serierunde: Lørdag 26. september 4. serierunde: Lørdag 3. oktober 5. serierunde: Lørdag 17. oktober 6. serierunde: Lørdag 24. oktober 7. serierunde: Lørdag 31. oktober 8. serierunde 8: Lørdag 7. november 9. serierunde 9: Lørdag 21. november 10. serierunde 10: Lørdag. 28. november 11. serierunde 11: Lørdag 5. desember 12. serierunde 12: Lørdag 12. desember 13. serierunde 13: Onsdag 16. desember 14. serierunde 14: Lørdag 19. desember 15. serierunde 15: Lørdag 26. desember 16. serierunde 16: Mandag 28. desember 17. serierunde 17: Lørdag 2. januar 18. serierunde: Onsdag 13. januar 19. serierunde: Lørdag 16. januar 18. serierunde: Onsdag 20. januar 20. serierunde: Lørdag 23. januar 21. serierunde: Lørdag 30. januar 22. serierunde: Onsdag 3. februar 23. serierunde: Lørdag 6. februar 24. serierunde: Lørdag 13. februar 25. serierunde : Lørdag 20. februar 26. serierunde: Lørdag 27. februar 27. serierunde: Lørdag 6. mars 28 serierunde: Lørdag 13. mars 29. serierunde: Lørdag 20. mars 30. serierunde: Lørdag 3. april 31. serierunde: Lørdag 10. april 32. serierunde: Lørdag 17. april 33. serierunde: Lørdag 24. april 34. serierunde: Lørdag 1. mai 35. serierunde: Lørdag 8. mai 36. serierunde: Onsdag 12. mai 37. serierunde: Lørdag 15. mai 38. serierunde: Søndag 23. mai.

