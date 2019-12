Terminlisten: Slik spilles Eliteserien 2020

Seriemester Molde åpner Eliteserien 2020 med bortekamp mot Vålerenga lørdag 4.april.

Torsdag presenterte Norges Fotballforbund terminlisten for Eliteserien 2020.

Sesongen sparkes i gang den første helgen i april med kamp 4.april mellom Strømsgodset og Viking kl 16. Rosenborg tar imot Brann til storkamp på Lerkendal allerede i den første serierunden kl 20.

Brann og Rosenborg får som vanlig hjemmekamper 16.mai. Rosenborg får besøk av Kristiansund. Brann får besøk av Haugesund

Vålerenga tar imot Sarpsborg 08 på Intility Arena.

Den siste serierunden spilles 29.november, når alle lagene skal i aksjon samtidig.

- Klubbene, via NTF, ba i vår om en ny vurdering basert på at man ønsket å starte noe senere og samtidig spille Eliteserie under deler av sommerens EM. Forbundsstyret har imøtekommet klubbenes ønsker, sier leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.

Start er tilbake i Eliteserien og starter borte mot Kristiansund.

Se hele terminlisten under:

Runde 1 (04.04-05.04)

Lør 16.00: Strømsgodset - Viking – Eurosport Norge

Lør 18.00: Vålerenga - Molde – TVNorge

Søn 18.00: Bodø/Glimt - Mjøndalen – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Kristiansund - Start – Eurosport +/Dplay

Søn 18.00: Stabæk - Odd – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Aalesund - Haugesund – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sandefjord - Sarpsborg 08 – Eurosport+/Dplay

Søn 20.00: Rosenborg - Brann – Eurosport Norge

Runde 2 (13.04):

Man 18.00: Molde - Kristiansund – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Odd - Strømsgodset – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Brann - Stabæk – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Haugesund - Rosenborg – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Start - Aalesund – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Mjøndalen - Sandefjord – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt – Eurosport+/Dplay

Man 20.00: Viking - Vålerenga – Eurosport Norge

Runde 3 (18.04-19.04):

Lør 16.00: Vålerenga - Odd – Eurosport Norge

Lør 18.00: Rosenborg - Molde – TVNorge

Søn 18.00: Bodø/Glimt - Haugesund – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Kristiansund - Viking – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Stabæk - Mjøndalen – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Aalesund - Sarpsborg 08 – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Strømsgodset - Start – Eurosport+/Dplay

Søn 20.00: Sandefjord - Brann – TVNorge

Runde 4 (25.04-26.04):

Lør 16.00: Viking - Aalesund – Eurosport Norge

Lør 18.00: Brann - Bodø/Glimt - TVNorge

Søn 18.00: Molde - Sandefjord – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Haugesund - Kristiansund – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Vålerenga - Strømsgodset – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Start - Stabæk – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Mjøndalen - Sarpsborg 08 – Eurosport+/Dplay

Søn 20.00: Odd - Rosenborg – Eurosport Norge

Runde 5 (29.04):

Ons 18.30: Rosenborg - Vålerenga – Eurosport Norge

Ons 18.30: Kristiansund - Strømsgodset – Eurosport+/Dplay

Ons 18.30: Stabæk - Molde – Eurosport+/Dplay

Ons 18.30: Mjøndalen - Viking – Eurosport+/Dplay

Ons 18.30: Bodø/Glimt - Start – Eurosport+/Dplay

Ons 18.30: Sarpborg 08 - Brann – Eurosport+/Dplay

Ons 18.30: Aalesund - Odd – Eurosport+/Dplay

Ons 18.30: Sandefjord - Haugesund – Eurosport+/Dplay

Runde 6 (02.05-03.05):

Lør 18.00: Vålerenga - Aalesund – Eurosport Norge

Lør 20.00: Strømsgodset - Rosenborg – TVNorge

Søn 18.00: Molde - Sarpsborg 08 – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Odd - Bodø/Glimt – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Viking - Stabæk – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Haugesund - Mjøndalen – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Start - Sandefjord – Eurosport+/Dplay

Søn 20.00: Brann - Kristiansund – Eurosport Norge

Runde 7 (09.05-10.05):

Lør 18.00: Stabæk - Vålerenga – Eurosport Norge

Lør 20.00: Aalesund - Rosenborg – TVNorge

Søn 18.00: Haugesund - Start – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Bodø/Glimt - Molde – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Kristiansund - Odd – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sarpsborg 08 - Strømsgodset – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sandefjord - Viking – Eurosport+/Dplay

Søn 20.00: Mjøndalen - Brann – Eurosport Norge

Runde 8 (16.05):

Lør 18.00: Molde - Aalesund – Eurosport+/Dplay

Lør 18.00: Odd - Sandefjord – Eurosport+/Dplay

Lør 18.00: Rosenborg - Kristiansund – Eurosport+/Dplay

Lør 18.00: Brann - Haugesund – Eurosport+/Dplay

Lør 18.00: Vålerenga - Sarpsborg 08 – Eurosport+/Dplay

Lør 18.00: Start - Mjøndalen – Eurosport+/Dplay

Lør 18.00: Strømsgodset - Stabæk – Eurosport+/Dplay

Lør 20.00: Viking - Bodø/Glimt – Eurosport Norge

Runde 9 (23.05-24-05):

Lør 18.00: Brann - Viking – Eurosport Norge

Lør 20.00: Bodø/Glimt - Rosenborg – TVNorge

Søn 18.00: Haugesund - Odd – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Mjøndalen - Molde – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sarpsborg 08 - Start – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Aalesund - Stabæk – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sandefjord - Strømsgodset – Eurosport+/Dplay

Søn 20.00: Kristiansund - Vålerenga – Eurosport Norge

Runde 10 (28.05):

Tors 19.00: Molde - Haugesund – Eurosport+/Dplay

Tors 19.00: Odd - Mjøndalen – Eurosport+/Dplay

Tors 19.00: Rosenborg - Sandefjord – Eurosport+/Dplay

Tors 19.00: Viking - Sarpsborg 08 – Eurosport+/Dplay

Tors 19.00: Stabæk - Kristiansund – Eurosport+/Dplay

Tors 19.00: Vålerenga - Bodø/Glimt – Eurosport+/Dplay

Tors 19.00: Strømsgodset - Aalesund – Eurosport+/Dplay

Tors 21.00: Start - Brann – Eurosport Norge

Runde 11 (06.06-07.06):

Lør 18.00: Viking - Start – Eurosport Norge

Lør 20.00: Brann - Molde – TVNorge

Søn 18.00: Bodø/Glimt - Strømsgodset – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Kristiansund - Aalesund – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Mjøndalen - Sarpsborg 08 – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sarpsborg 08 - Odd – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sandefjord - Stabæk – Eurosport+/Dplay

Søn 20.00: Haugesund - Vålerenga – Eurosport Norge

Runde 12 (25.06-26.06):

Tors 19.00: Odd - Brann – Eurosport Norge

Fre 19.00: Molde - Start – Eurosport+/Dplay

Fre 19.00: Kristiansund - Bodø/Glimt – Eurosport+/Dplay

Fre 19.00: Stabæk - Sarpsborg 08 – Eurosport+/Dplay

Fre 19.00: Vålerenga - Mjøndalen – Eurosport+/Dplay

Fre 19.00: Aalesund - Sandefjord – Eurosport+/Dplay

Fre 19.00: Strømsgodset - Haugesund – Eurosport+/Dplay

Fre 21.00: Rosenborg - Viking – Eurosport Norge

Runde 13 (01.07):

Ons 19.00: Sandefjord - Vålerenga – Eurosport+/Dplay

Ons 19.00: Sarpsborg 08 - Haugesund – Eurosport+/Dplay

Ons 19.00: Mjøndalen - Kristiansund – Eurosport+/Dplay

Ons 19.00: Start - Odd – Eurosport+/Dplay

Ons 19.00: Brann - Strømsgodset – Eurosport+/Dplay

Ons 19.00: Viking - Molde – Eurosport+/Dplay

Ons 19.00: Bodø/Glimt - Aalesund – Eurosport+/Dplay

Ons 21.00: Stabæk - Rosenborg

Runde 14 (04.07-05.07):

Lør 16.00: Strømsgodset - Mjøndalen – Eurosport Norge

Lør 16.00: Odd - Molde – Eurosport Norge

Søn 18.00: Aalesund - Brann – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Vålerenga - Start – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Kristiansund - Sandefjord – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Rosenborg - Sarpsborg 08 – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Bodø/Glimt - Stabæk – Eurosport+/Dplay

Søn 20.00: Haugesund - Viking – Eurosport Norge

Runde 15 (11.07-12.07):

Lør 18.00: Molde - Strømsgodset – Eurosport+/Dplay

Lør 18.00: Viking - Odd – Eurosport+/Dplay

Lør 18.00: Stabæk - Haugesund – Eurosport+/Dplay

Lør 18.00: Mjøndalen - Aalesund – Eurosport+/Dplay

Lør 18.00: Sarpsborg 08 - Kristiansund – Eurosport+/Dplay

Lør 20.00: Brann - Vålerenga – TVNorge

Søn 18.00: Start - Rosenborg – Eurosport Norge

Søn 18.00: Sandefjord - Bodø/Glimt – Eurosport+/Dplay

Runde 16 (18.07-19.07):

Haugesund - Molde

Vålerenga - Viking

Odd - Sarpsborg 08

Rosenborg - Mjøndalen

Kristiansund - Stabæk

Aalesund - Start

Strømsgodset - Sandefjord

Bodø/Glimt - Brann

Runde 17 (25.07-26.07):

Sarpsborg 08 - Aalesund

Molde - Vålerenga

Viking - Kristiansund

Stabæk - Strømsgodset

Start - Bodø/Glimt

Mjøndalen - Haugesund

Sandefjord - Rosenborg

Brann - Odd

Runde 18 (01.08-02.08):

Strømsgodset - Kristiansund

Haugesund - Brann

Molde - Mjøndalen – OBS: Flyttet til 21.06

Bodø/Glimt - Sarpsborg 08

Odd - Start

Rosenborg - Stabæk

Vålerenga - Sandefjord

Aalesund - Viking

Runde 19 (08.08-09.08):

Sandefjord - Aalesund

Sarpsborg 08 - Molde

Start - Vålerenga

Viking - Haugesund

Brann - Mjøndalen

Stabæk - Bodø/Glimt

Strømsgodset - Odd

Kristiansund - Rosenborg

Runde 20 (15.08-16.08):

Aalesund - Kristiansund

Vålerenga - Stabæk

Molde - Brann

Bodø/Glimt - Sandefjord

Odd - Viking

Rosenborg - Strømsgodset

Haugesund - Sarpsborg 08

Mjøndalen - Start

Runde 21 (22.08-23-08):

Odd - Vålerenga

Rosenborg - Haugesund

Viking - Brann

Kristiansund - Mjøndalen

Stabæk - Aalesund

Start - Molde

Sarpsborg 08 - Sandefjord

Strømsgodset - Bodø/Glimt

Runde 22 (12.09-13.09):

Molde - Viking

Bodø/Glimt - Kristiansund

Brann - Sarpsborg 08

Haugesund - Stabæk

Vålerenga - Rosenborg

Mjøndalen - Odd

Aalesund - Strømsgodset

Sandefjord - Start

Runde 23 (19.09-20.09)

Odd - Aalesund

Rosenborg - Bodø/Glimt

Viking - Sandefjord

Kristiansund - Molde

Stabæk - Brann

Start - Haugesund

Sarpsborg 08 - Mjøndalen

Strømsgodset - Vålerenga

Runde 24 (26.09-27.09):

Molde - Rosenborg

Brann - Start

Haugesund - Strømsgodset

Vålerenga - Kristiansund

Mjøndalen - Stabæk

Sarpsborg 08 - Viking

Aalesund - Bodø/Glimt

Sandefjord - Odd

Runde 25 (03.10-04.10):

Bodø/Glimt - Vålerenga

Odd - Haugesund

Rosenborg - Aalesund

Viking - Mjøndalen

Kristiansund - Brann

Stabæk - Sandefjord

Start - Sarpsborg 08

Strømsgodset - Molde

Runde 26 (17.10-18.10)

Molde - Odd

Brann - Rosenborg

Haugesund - Bodø/Glimt

Start - Viking

Mjøndalen - Strømsgodset

Sarpsborg 08 - Stabæk

Aalesund - Vålerenga

Sandefjord - Kristiansund

Runde 27 (31.10-01.11):

Bodø/Glimt - Odd

Rosenborg - Start

Kristiansund - Haugesund

Stabæk - Viking

Vålerenga - Brann

Aalesund - Molde

Sandefjord - Mjøndalen

Strømsgodset - Sarpsborg 08

Runde 28 07.11-08.11):

Molde - Stabæk

Odd - Kristiansund

Viking - Rosenborg

Brann - Sandefjord

Haugesund - Aalesund

Start - Strømsgodset

Mjøndalen - Bodø/Glimt

Sarpsborg 08 - Vålerenga

Runde 29 (22.11):

Bodø/Glimt - Viking

Rosenborg - Odd

Kristiansund - Sarpsborg 08

Stabæk - Start

Vålerenga - Haugesund

Aalesund - Mjøndalen

Sandefjord - Molde

Strømsgodset - Brann

Runde 30 (28.11):

Molde - Bodø/Glimt

Odd - Stabæk

Viking - Strømsgodset

Brann - Aalesund

Haugesund - Sandefjord

Start - Kristiansund

Mjøndalen - Vålerenga

Sarpsborg 08 - Rosenborg