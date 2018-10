Tertnes-spiller går til Herning-Ikast

Tertnes-spiller Vilde Ingeborg Johansen har signert en treårskontrakt med danske Herning-Ikast. Avtalen gjelder fra 1. juli neste år.

Det er den danske klubben som fredag opplyser om overgangen fra Tertnes på sine nettsider.

24-åringen har tre landskamper for Norge på CVn.

– Jeg går til Herning fordi jeg har lyst til å prøve meg i en annen liga og spille håndball i utlandet. Jeg håper og tror at jeg kommer til å utvikle meg mer som spiller, og at Herning-Ikast er en perfekt match, sier Johansen, som tidligere også har spilt for Larvik.

Avtalen starter 1. juli neste år og strekker seg til sommeren 2022.

