Tertnes vant toppkampen mot Storhamar i eliteserien håndball for kvinner i Haukelandshallen. Etter en tett og jevn kamp vant hjemmelaget 29-28.

Dermed sluttet Tertnes seg til Storhamar på 16 poeng, riktignok med en kamp mer spilt. Vipers Kristiansand har sjansen til å skaffe seg seks poengs luke på tabelltopp.

Det ble en jevn og tett toppkamp i Haukelandshallen. Avgjørelsen falt da tolv sekunder gjensto. Da satte Hermine Motzfeldt Auberg inn kampens siste mål og sørget for at Tertnes vant 29-28.

Storhamar kom uten storscorer Heidi Løke. I tillegg var viktige spillere som Moa Fredriksson og Gabriella Juhasz heller ikke med til Bergen. Det var tydelig et savn for hedmarkingene.

Etter en fartsfylt første omgang tok Tertnes med seg en tremålsledelse, mye takket være Tertnes-keeper Marie Davidsen, som i perioder sto som en levende vegg. Framover på banen hadde Thea Stankiewicz markert seg med fem mål, blant annet omgangens peneste scoring på en flyger.

Til pause ledet Tertnes 13-9.

Ledelsen spist opp

Tre minutter etter pausen var tremålsledelsen spist opp og lagene var like langt, 16-16. Det som gikk stang inn for Tertnes i første omgang gikk stang ut i starten på annen omgang. Plutselig var Storhamar i ledelsen med to mål.

På det meste ledet Storhamar med fire (23-27), men Tertnes bet tennene sammen og kjempet seg til alle poengene. 40 sekunder før full tid sto det 28-28, men i kampens siste angrep fastsatte Auberg resultatet til 29-28 til full jubel for hjemmelagets supportere.

Madeleine Hillby ble toppscorer for Tertnes med åtte mål, mens Ellen Marie Hellern Folkvord ble toppscorer for Storhamar. Hun satte sju baller i nettet.

Nedtur

Dermed fikk hedmarkingene en nedtur etter at de lørdag sørget for at kvartfinaledrømmen i EHF-cupen fortsatt lever med seier mot rumenske Magura Cisnadie.

I en annen kamp onsdag fikk tittelgrossist Larvik nok en trøkk med bortetap mot tabelljumbo Krim Kongsberg. Vertene vatn 24-21 og påførte Larvik sesongens fjerde serietap. Larvik er i likhet med Fredrikstad to poeng bak Storhamar og Tertnes.

Skrim fikk på sin side kontakt med lagene på rett side av strekene.

