Test viste at Ødegaard har hatt korona

Det var antatt at Martin Ødegaard hadde en falsk «positiv» koronaprøve i september, men en antistofftest har senere slått fast at han har hatt viruset.

Det opplyser landslagets mediesjef Svein Graff til VG.

– Antistofftest påviste at han har hatt korona, sier han.

Natt til 23. september ble det kjent at Ødegaard hadde testet positivt på koronaviruset. De to påfølgende prøvene var derimot negative. Man har derfor antatt at Real Madrid-spilleren i første omgang hadde avgitt en såkalt «falsk» positiv test. Det ikke helt uvanlig at det skjer.

Nå som Ødegaard har dokumentasjon på at han har hatt viruset, er han ifølge VG i teorien aktuell for onsdagens bortekamp mot Østerrike. Landslagstroppen er i karantene etter at visekaptein Omar Elabdellaoui fikk påvist smitte før helgen.

Det gjør spillerne uaktuelle for spill i dagene som kommer. Unntaket er dem som har vært koronasmittet det siste halvåret. I tillegg til Ødegaard har også Per Kristian Bråtveit, Jens Petter Hauge og Morten Thorsby hatt viruset. Sistnevnte fikk det i mars, og slipper derfor ikke karantene.

