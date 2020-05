Tester i gang, treningsstart for mesterskapsserien mandag

English Football League (EFL) har oppdatert sin protokoll for opptrapping av trening, og klubbene i mesterskapsserien planlegger treningsstart mandag.

Spillere og støtteapparat skal testes for koronaviruset før det skjer, noe som i de fleste klubber er gjennomført torsdag og fredag. Ligaen melder i en uttalelse på sitt nettsted at den vil publisere antall utførte tester og eventuelt antall positive tester. Dette gjøres når resultatene er klare, trolig søndag.

Det er samme prosedyre som følges av Premier League, der klubbene allerede er i gang med gruppetrening.

Det er ikke gjennomført testing for lagene på nivå tre og fire i engelsk fotball, League One og League Two. Det betyr at de ikke kan starte med gruppetrening, men klubbene har adgang til å stille sine treningsanlegg til rådighet for spillernes individuelle treningsøkter.

Klubbene i League Two har gått inn for å avbryte sesongen, mens det fortsatt er uenighet mellom klubbene i League One om hvorvidt man skal prøve å spille ferdig.

Ser mot 1. juli

I mesterskapsserien er det fortsatt et uttalt mål å spille de gjenstående seriekampene.

Mandagens oppstart for gruppetrening blir uten kontakt, men med tilsvarende plan for gradvis opptrapping som i Premier League. 1. juli nevnes nå som en mulig dato for de første kampene.

– Vi er ikke sikre på hvor lenge det blir før vi kan ha trening med dueller igjen. Jeg tipper at det kan bli to uker med trening i små grupper før vi kan gå videre, og kanskje seks uker ialt før vi kan spille seriekamper igjen, sier Queens Park Rangers-manager Mark Warburton til BBC.

Ulike syn

– Deretter ser jeg for meg at vi kommer til å bruke hele juli på å avvikle de ni kampene som står igjen, og så kanskje to uker eller litt mer for å gjøre unna opprykkssluttspillet.

Kostnadene forbundet med et strengt testregime, omfattende smitteverntiltak og kampavvikling uten tilskuere bidrar til at mange klubber på nivå tre og fire ikke ønsker å fullføre serien. Klubber som kan rykke ned eller gå glipp av opprykk ved avbrutt sesong er derimot ivrige tilhengere av å spille videre.

EFL ønsker å avvikle opprykkssluttspill i alle tre divisjoner uavhengig av om serien kan spilles ferdig. Om man må avbryte serien, vil endelig tabell bli regnet ut fra poeng delt på spilte kamper.

(©NTB)