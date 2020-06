Tetskifte i Texas: Hovland må kjempe hardt

Ligger på delt 42.-plass før siste runde i PGA-turneringen i golf i Texas. Xander Schauffele leder.

Hovland er fire slag under par. Det ni slag opp til Schauffele. Hele 14 spillere ligger innenfor fire slag i toppen.

Harold Varner III klarte ikke å holde på ledelsen i tredjerunden. Schauffeles 66-runde lørdag sendte ham opp i teten.

Hovland startet veldig bra lørdag, men han klarte ikke å følge opp helt inn. To birdier på de tre første hullene og ytterligere én på hull nummer åtte ga grunn til stor optimisme.

Etter 13 hull var 22-åringen fire slag under par på runden, men bogeys på hull 16 og 18 medførte at han endte på to slag under par for dagen.

Seks mann deler 42.-plassen.

