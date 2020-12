Tettey holder døra åpen for nok en sesong i engelsk fotball etter å ha passert milepæl

Alexander Tettey (34) holder fortsatt koken for Norwich, som leder an i jakten på opprykk til Premier League. Nå åpner han for enda en sesong i England.

Lørdag spilte Tettey sin kamp nummer 250 for Norwich. Nordmannen har vært en av kontinuitetsbærerne i Norwich siden han kom til klubben i 2012. Det er blitt sesonger med opprykk, nedrykk og 101 Premier League-kamper for Tettey. Selv er han beskjeden om egen statistikk etter å ha rundet 250 kamper. – Det er ikke så mye å si annet enn at jeg er glad for å ha spilt så mange kamper med den samme klubben. Artig også at vi vant i dag, skriver Tettey i en melding til NTB. Seieren han nevner kom etter at den norske midtbanespilleren bidro med en assist til Teemu Pukki. 34-åringen spilte hele kampen. Norwich er på stø kurs mot opprykk og topper mesterskapsserien etter 18 runder. Tenker og gliser i emojis Tettey har tidligere i år varslet at denne sesongen blir hans aller siste. Det er ikke første gang Tettey hinter om at tiden i England går mot slutten. Og hva så om Norwich igjen prøver å overtale ham til å ta en ny sesong? – Hmm, vi får se, skriver Tettey og legger til emojier som antyder at han både tenker og gliser over spørsmålet. Han har i flere år vist til at kroppen begynner å kjenne på de mange årene som aktiv fotballspiller. Etter gjennombruddet i Rosenborg i 2006-sesongen, tre år etter at han som 16-åring debuterte på A-laget, har Tettey vært tre år i Rennes i Frankrike og nå åtte år i England. – Holder nivået I Norwich er Tettey blitt en populær figur blant fansen, både fordi han blir værende i sesong etter sesong, og fordi han gir alt etter å ha kommet tilbake i laget etter en periode på benken. En selvsikker Tettey slår fast overfor NTB at han fortsatt holder nivået greit etter lørdagens jubileumskamp. – Det gjør jeg. Kroppen er grei noen ganger også, skriver Tettey, denne gangen med en emoji som viser muskler. Tettey endte på 34 landskamper for Norge før han ga seg med flagget på brystet i 2016. (©NTB) Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre Fotball

Sport Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her