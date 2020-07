Tettey kan rykke ned for tredje gang med Norwich: - Trodde jeg var immun

GÅR MOT NEDRYKK: Det ser ut til å bli spill i Championship neste sesong for Alexander Tetteys Norwich. Foto: Richard Heathcote (Reuters)

Kanarifuglene ligger sju poeng bak kvalikplass, med fem gjenstående kamper. Derfor skal det et lite mirakel til for at det blir Premier League-spill neste sesong.

Norwich begynte årets Premier League-sesong lovende, der den svært imponerende 3-2-seieren over Manchester City i femte runde nok huskes best. Dessverre for gultrøyene har de ikke levd opp til den positive starten, og de ligger nå på stø kurs ned til Championship. I et intervju med Sky Sports forteller nordmannen om sine tanker rundt lagets vanskelige periode: Trodde jeg var immun - Det er vanskelig. Jeg trodde jeg var immun, fordi jeg tidligere har opplevd det vi går gjennom nå. Jeg tenkte: «Jaja, jeg har gjort det før, veit hvordan det føles, og veit hvordan jeg skal takle det», men nå føler jeg det samme som sist. Trønderen kom til Norwich i 2012, og det er tydelig at han har fått et sterkt forhold til klubben: - Du kjenner på det fordi du bryr deg. Du bryr deg om klubben og lagkameratene. Du kan si: «Det er bare fotball», men det er en stor kamp. Jeg ønsker virkelig at denne klubben og at mine lagkamerater skal oppnå suksess. Å være i nedrykksstriden gjør noe med deg. Det er ikke gøy. LES OGSÅ: - Tror tom tribune gjør spillerne bedre - «Vær så snill, ikke snakk til meg» For Tettey sin del opplever både kona og barna den innvirkningen fotballen har på han. Når laget eller han selv har prestert dårlig, kan nordmannen komme hjem og tenke: «Vær så snill, ikke snakk til meg», overfor familien. - Fotballen er en stor mental greie fordi du ønsker å gjøre det best mulig, forteller nordmannen videre til Sky Sports. Savner supporterne Det er ingen tvil om Tettey savner fansen på tribunen, og spesielt i denne tøffe perioden: - Vi savner supporterne. Norwich-fansen gir deg den følelsen når det kommer en viktig kamp. Vi veit at de følger med på oss, men det er ikke det samme som når de er tilstede. Supporterne gjør virkelig kampene, og hjelper laget til å gjøre det bedre. På samme måte kan de påvirke motstanderen negativt. Neste Premier League-kamp for gultrøyene er tirsdag kveld mot Watford, som ligger på kvalikplass. Med seier til Norwich vil drømmen om videre spill i Englands øverste divisjon leve, men et tap vil etter alt og dømme sende gultrøyene ned.

