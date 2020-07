Tettey maktet ikke stoppe Arsenal

Alexander Tettey tok plass som midtstopper i 0-4-tapet mot Arsenal onsdag. To brølere av lagkameratene gjør at Norwich styrer videre mot nedrykk.

Også for Joshua King, som var tilbake i startoppstillingen etter skrekktaklingen for bare ti dager siden, ble det en tung kveld. Han fikk et mål annullert for offside i 1-4-tapet mot Newcastle.

Samtidig snublet Leicester med 1-2 mot Everton, noe som åpner for at laget kan bli passert av Manchester United og Chelsea i kampen om mesterligaplass. Leicester på tredjeplass er tre poeng foran United på femte.

Alexander Tettey har spilt seg til kultstatus i Norwich, og han nyter fremdeles tillit i Premier League som kaptein i en alder av 34 år. Onsdag tok midtbanespilleren plass som midtstopper mot Arsenal, noe han tidligere har hintet om at kan bli posisjonen hans dersom karrieren skal forlenges.

Gavmild keeper

Det gikk bra i en halvtime. Tettey var involvert i flere situasjoner der han avverget Arsenal-sjanser, men da keeper Tim Krul var i det gavmilde hjørnet i det 33. minutt, raknet Norwich.

Krul feilberegnet totalt, brukte altfor lang tid med ballen og klarerte til slutt rett i en fremadstormende Pierre-Emerick Aubameyang. Spissen fikk kontroll over ballen, og satte enkelt inn sitt 50. Premier League-mål.

Ifølge Sky News er han den sjette raskeste til 50 mål i Premier League-historien, ettersom han klarte det på bare 79 kamper.

Tabelljumbo

Keeperbrøleren var en nedtur for Norwich, som bare fire minutter seinere fikk nok en kalddusj. Granit Xhaka satte inn sin første for sesongen etter pasning fra nettopp Aubameyang.

I andre omgang satte Aubameyang inn 3-0 etter nok en personlig feil i Norwich-forsvaret. Norwich-innbytter Josip Drmic slo en hårreisende pasning inn i eget felt, som endte i beina til Arsenals toppscorer. Han hadde ingen problemer med å trille inn kampens tredje mål. Et langskudd fra Cédric Soares ga 4-0 ti minutter før full tid.

Norwich ligger helt sist på tabellen, og har seks poeng opp til West Ham på trygg grunn, med en kamp mer spilt. Også Kings Bournemouth ligger på nedrykksplass, med like mange poeng som West Ham på plassen over.

