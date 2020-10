Tettrioen stikker av i eliteserien ishockey

Vålerenga, Frisk Asker og Storhamar vant sine kamper i eliteserien ishockey med sammenlagt 20-3. Tettrioen er i ferd med å få en stor luke til resten av lagene.

Serieleder Vålerenga vant hovedstadsderbyet mot Grüner 6-0 og topper tabellen med 21 poeng. Frisk har like mange etter sin 6-2-seier over Lillehammer, men har spilt en kamp mer. Storhamar vant 8-1 over Manglerud Star og er tre poeng bak tetduoen med like mange kamper (8) som Vålerenga.

Derfra er det nå fem poeng ned til Lillehammer på fjerdeplass. Forrige sesongs suverene lag Stavanger er allerede 15 poeng bak førsteplassen.

