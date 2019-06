Tøff vei tilbake for Thorsnes, håper på ny USA-sjanse

Elise Thorsnes jobbet knallhardt for å rekke VM og er stolt av at hun greide det. Hun håper på et nytt USA-eventyr etter at det forrige ble ødelagt av skade.

30-åringen er klar for sitt sjuende sluttspill på rad med Norge, men hun er klar over at hun må jobbe seg inn i laget igjen etter å ha vært lenge ute. Formasjonsøktene viser at andre er foran henne i køen.

– Det er naturlig. Det er mange gode fotballspillere her, men jeg vet at jeg fortsatt har noe å bidra med på landslaget, sier Thorsnes til NTB.

Hun har en ekstra utfordring i at hun har spilt midtstopper i klubblaget.

– Det er spiss jeg er, men jeg har ikke fått vist meg fram som spiss fordi jeg har spilt stort sett bare stopper i LSK. Det er litt kjipt, men de trengte en midtstopper og ba meg om å spille der. Da er det vanskelig å si nei.

Samtidig har Martin Sjögren gjort det klart at hennes anvendelighet talte til Thorsnes' fordel ved uttaket.

– Det er både fordeler og ulemper ved å kunne spille flere posisjoner. Det er nok en stor del av grunnen til at han tok meg ut, men det blir vanskeligere å vise seg fram på en plass. Jeg gjør det jeg kan for at de legger merke til meg på trening og ser at jeg fortsatt kan score mål, sier hun.

Måtte opereres

Hun signerte for amerikanske Utah Royals i februar i fjor, men hadde med seg en hamstringskade som ødela oppholdet.

– Ja, den gjorde det. Jeg spilte bare første del av sesongen. Jeg gjorde noen forsøk på å trene meg opp igjen, satte injeksjoner og trente styrke, men det var til ingen nytte. Hamstringen hadde røket, og jeg kunne ikke bli frisk med trening. Det måtte operasjon til, sier hun til NTB.

Hun ble operert i september i fjor, og noen måneder senere var hun tilbake på banen. Så slo den andre hamstringen seg vrang.

– Det satte meg tilbake, men jeg klarte å rekke det akkurat. Det var en hard vei tilbake, men nå er jeg her, og det er jeg veldig fornøyd med.

Sjögren har sagt at han er imponert over jobben hun gjorde.

– Jeg er faktisk imponert over meg selv også. Det er den alvorligste skaden jeg har hatt, og det tok tid. Det var frustrerende til tider, og tungt mentalt å føle at jeg ikke var der jeg hadde vært før skaden. Men nå begynner jeg å komme i bra form og er i nærheten.

Fortsatt noe ugjort

Siden mesterskapsdebuten i Beijing-OL i 2008 har hun spilt tre EM og to VM på rad, og nå venter enda et VM.

– Det er noe spesielt med mesterskap, med stemningen og oppmerksomheten. Det er det du trener for hver dag, og jeg har hatt VM i tankene siden dagen jeg ble operert, sier Thorsnes, som ser veldig fram til sluttspillet i Frankrike.

– Jeg har litt erfaring og føler meg trygg på at jeg har mye å bidra med både på og utenfor banen. Jeg gleder meg til å vise at vi er et godt fotballag.

Etter VM kan hun godt tenke seg en ny sjanse til å spille i USA.

– I en så fysisk liga nytter det ikke å være på 90 prosent, du må være på 100 for i det hele tatt å ta nivået. Jeg har lyst til å gi det en ny sjanse og vise at jeg har noe der å gjøre, for jeg trivdes skikkelig godt der. Jeg føler at jeg har noe ugjort der borte, sier hun.

(©NTB)