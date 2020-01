The Athletic: - Delaney koordinerte sjarmoffensiv for å lokke Haaland til Dortmund

Det engelske nettstedet skriver at dansken sto i bresjen da flere spillere sendte WhatsApp-meldinger til den norske 19-åringen.

Flere av de største klubbene i verden har kjempet om Haalands signatur de siste månedene, men nylig ble det klart at Borussia Dortmund hadde trukket det lengste strået.

Haaland hadde fredag sin første samling med sin nye klubb, men før han signerte for den tyske storklubben var han koblet til både RB Leipzig, Manchester United og Juventus.

Ole Gunnar Solskjær skal ha fløyet til Salzburg for å møte Haaland, men til slutt var det Dortmund som stakk av med signaturen hans.

Nå skriver The Athletic at Dortmund hadde fulgt den unge landslagsspilleren over lang, lang tid og at de satte alle kluter til i innspurten for å sikre seg nordmannen.

- Dortmund følte de måtte trekke i alle tråder. Den danske landslagsspilleren Thomas Delaney koordinerte en sjarmoffensiv, da mange BVB-spillere sendte hjertefølte WhatsApp-meldinger hvor de oppfordret ham til å komme, skriver Raphael Honigstein.

Delaney har spilt for Borussia Dortmund siden 2018 etter at han kom fra Werder Bremen.

MIDTBANESLITER: Thomas Delaney har spilt i Dortmund siden 2018. Her er han i aksjon mot Barcelonas Arthur. Foto: Sascha Schuermann (AFP)

Brukte Puma-sjef for å overtale Haaland

Hogstein skriver videre at klubben også tok kontakt med Bjørn Gulden, den norske sjefen for Puma.

Gulden er i likhet med Haaland fra Bryne, og spilte blant annet for Nurnberg i løpet av sin aktive karriere.

- Han jobbet hardt for å overbevise sin landsmann om å komme til Favre (Lucien Favre, hovedtrener) sitt lag. Haaland, som er en Nike-utøver, ble tilbudt et lukrativt tilbud for å bytte til Puma, skriver The Athletic.

Nettstedet har pratet med Dortmunds sjefsspeider Markus Pilawa, som forteller at klubben først fikk øynene opp for Haaland i 2016 da han spilte et mesterskap for Norge G17.

- Vi dro ikke dit spesifikt for å se på Erling Haaland, men han tiltrakk raskt interessen vår, sier Pilawa og legger til at klubben raskt begynte å speide på Haaland kontinuerlig.

- Vi så hver kamp av ham enten live eller på video. Det var en diskusjon om det var lurt å hente ham til klubben for akademiet, men han valgte å gå til Red Bull Salzburg i 2018. Det gjorde det enklere for oss å evaluere ham regelmessig.

Dortmund skal ha sett Haaland 28 kamper, og etter hvert som interessen for ham økte skal også den tidligere Dortmund-legende Matthias Sammer ha arrangert egne turer for å se 19-åringen. 52-åringen, som nå arbeider som en ekstern rådgiver for styret, dro for å se Haaland i ligaen noen ganger i tillegg til noen inkognito-turer til Salzburgs treningsanlegg for å se Haaland på trening.

KLAR: Haaland signerte til slutt for Borussia Dortmund. Foto: Joel Kunz (AFP)

Kan få debut 18. januar

Til slutt fikk de gulkledde fra Dortmund kloa i Haaland, som nettopp har tilsluttet seg laget, som snart setter kursen for treningsleir i Marbella som følge av vinterpausen i Tyskland.

Jærbuen kan få sin ligadebut borte mot FC Augsburg 18. januar, men første hjemmekamp på Signal Iduna Park kommer 24. januar.

Haalands ankomst var hovedoppslag i lokalavisen WAZ fredag. Tenåringen var blant de første som kom til treningsanlegget. Der ble også faren Alfie Haaland observert.

Klubbens twitterkonto hadde en filmsnutt der 19-åringen pakker ut en koffert med diverse treningsutstyr.

– Dette er fint, sa Haaland.

Lørdag reiser troppen til Spania for en treningsleir. Der skal det også spilles tre kamper. Den første går mot Standard Liege tirsdag.