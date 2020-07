The Athletic: Ifab forlenger ordningen med fem innbyttere ut neste sesong

International FA Board (Ifab), som forvalter fotballens regelverk, kommer til å tillate fem bytter per kamp også ut 2020-21-sesongen.

I forbindelse med det tette kampprogrammet i fotballen etter koronapausen, valgte Ifab i mai å godkjenne Det internasjonale fotballforbundets anmodning om å tillate fem bytter for hvert lag.

Da ble det bestemt at ordningen gjaldt alle turneringer som avsluttes innen 31. desember. Nå utvides ordningen til også å gjelde for 2021-22-sesongen, ifølge The Athletic.

Alle ligaene kunne selv velge om de ville implementere endringen, og fem innbyttere har vært brukt i de store europeiske ligaene og blant annet Eliteserien.

