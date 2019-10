The Athletic-journalister om krisen i Tottenham: - Spillerne føler seg overarbeidet, underbetalt og de er sjalu

Nettstedet forsøker å forklare hvorfor Tottenham har havnet i en uventet situasjon denne sesongen.

Tottenham ble sett på som et av lagene som kunne utfordre Liverpool og Manchester City om ligagullet denne sesongen, men londonklubben er inne i en tung periode.

Først røk klubben ut av ligacupen mot lille Colchester, så ble det et ydmykende 2-7-tap for Bayern München og i helgen røk Spurs med 0-3 borte mot Brighton.

Klubben står med 11 poeng etter de åtte første kampene og er allerede 13 poeng bak Liverpool som topper. Tottenham har ikke vunnet en bortekamp i Premier League siden 20. januar og har kun plukket 22 ligapoeng siden midten av februar.

Det er like mange poeng som Burnley og West Ham har tatt i samme periode, og færre poeng enn klubber som for eksempel Crystal Palace og Leicester.

I forrige uke ble det meldt fra engelske medier om at manager Mauricio Pochettino hadde kalt spillerne inn til et krisemøte etter sjokktapet for Bayern München i Champions League. Samtidig ble det hevdet at spillerne var bekymret for manageren.

Bekymringene gikk på at argentineren stadig ble mer fjern og tilbaketrukket på treningsfeltet og at de var redd for at han skulle trekke seg fra jobben.

- Overarbeidet og underbetalt



Søndag skrev nettstedet The Athletic, ved journalistene Jack Pitt-Brooke og Charlie Eccleshare, om de interne forholdene i londonklubben. Det to journalistene hevder om klimaet innad i Tottenham, er alt annet enn optimalt om dagen.

De to journalistene baserer sin artikkel på informasjon og lekkasjer fra interne kilder i klubben, der en beskrives som en veletablert profil i laget.

Nettstedet skriver blant annet at spillerne føler seg overarbeidet og underbetalt.

De skal angivelig være sjalu på gigantlønnen til styreformann Daniel Levy og spillerne skal også føle at manager Mauricio Pochettino ikke stoler på dem.

The Athletic skriver at en rekke av spillerne begynner å gå tom for krefter. Stammen i Tottenham-laget har vært i klubben siden Pochettinos første eller andre sesong og ifølge nettstedet er det nå en kollektiv følelse av at mange av disse har lite igjen å gi.

Spillere som Hugo Lloris, Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen, Danny Rose, Eric Dier og Heung-min Son trekkes fram som noen av disse spillerne.

Deler av problemet skal være at det er fysisk utmattende å spille og trene under Pochettino. En veletablert spiller skal ha beskrevet argentinerens «regime» på denne måten: - Det er de samme øktene og de samme beskjedene om og om igjen.

Videre skal de siste fem årene ha vært mentalt utmattende for Spurs-spillerne. The Athletic beskriver hverdagen til spillerne som kontrollert av autoritære ledere som kjører dem gjennom en nådeløs treningshverdag. Spillerne skal være misfornøyd med hvor lite fri de får fra treningen og skal ha gitt Pochettino beskjed om dette.

- Det er et regime og de er lei ham. Alt skal gjøres på hans måte. Det er ikke noe balanse. Spillerne får inntrykk av at de ikke blir stolt på, sier en kilde til nettstedet.

Til tross for misnøyen skal det likevel ikke være snakk om at Pochettino har «mistet garderoben». Tottenham-spillerne skal nemlig være fullt klar over at de skylder sjefen mye for måten han har utviklet både dem og klubben. Det hele handler mer om at ting ikke kan fortsette som det har gjort, og at mange føler seg utbrent.

Levys gigantlønn



Selv om Tottenham de siste årene har gjort mye for å sikre klubbens framtid på lang sikt, både med et nytt, moderne treningsanlegg og en ny stadion, så har ikke klubben vært konkurransedyktig på lønninger sammenlignet med mange andre i Premier League. Det har også ført til en del uro innad i spillergruppen, hevdes det.

Stjernen Kyle Walker dro sommeren 2018 til Manchester City og sikret seg langt bedre vilkår der, mens Danny Rose ofte har snakket åpent om at han kunne fått bedre betalt andre steder. Derfor har lønnen til styreformann Daniel Levy skapt reaksjoner.

Spurs-bossen tjener rundt seks millioner pund i året, ifølge The Athletic. Da dette ble kjent i spillergruppen i fjor, skal det ikke ha blitt spesielt godt mottatt.

En rekke av spillerne i Tottenham skal nemlig over tid ha følt seg underbetalt.

Tottenham bruker rundt 38 prosent av sin omsetning på spillerlønninger, selv om Levy har hevdet at det tallet vil nærme seg 50 prosent på sikt. Det vil trolig aldri bli aktuelt for Levy å knytte spillere til lange og dyre kontrakter på samme måte som for eksempel Manchester United gjør, noe som igjen gjør det er vanskelig å få den gullkantede kontrakten i Tottenham, som mange andre storklubber kan tilby.

Humørsyk Pochettino



Når det gjelder manager Pochettino skriver The Athletic at også han begynner å bli utålmodig. Argentineren skal ha hatt planer om å fornye laget i lengre tid, og kvitte seg med flere spillere som begynner å nærme seg middagshøyden.

Pochettino skal ha hatt planer om å sende flere på dør, men har ikke hatt muligheten til å erstatte dem og dermed har opprenskingen av stallen blitt utsatt. Før klubben brukte en del penger i sommervinduet før den inneværende sesongen, hadde Pochettino gått lang tid uten at han kunne hente inn friskt blod.

Resultatet av det er at manageren ikke har den ungdommelige troppen han hadde for en to-tre sesonger siden, og det kan være en grunn til at det har blitt slitasje. Konsekvensen er at Spurs ikke kan spille på samme måte som de gjorde på sitt beste under Pochettino, fordi spillerne mangler energi og intensitet i presset.

Tottenham-sjefens humør de siste månedene skal være en refleksjon av de utfordringene han står ovenfor. Argentineren har ofte vært litt lunefull i humøret, men den siste tiden har det skiftet lynraskt mellom «varmt og kaldt».

Det at manageren uttalte at «det er ulike agendaer» innad i laget, skal ha blitt tatt dårlig imot av spillerne og det at Pochettino stadig kobles med jobbene i Manchester United og Real Madrid, skal også bidra til intern uro i londonklubben, ifølge The Athletic.

Det er nå landslagspause i Premier League og Tottenham skal først i aksjon igjen hjemme mot Watford 19. oktober. 27. oktober venter en av sesongens største tester for Pochettino og hans menn når de gjester Anfield og ligaleder Liverpool.