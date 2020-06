The Athletic: Southampton kan bli vertskap for Merseyside-derbyet

Liverpools bortemøte med Everton 21. juni kan bli flyttet til Southampton.

Dersom Manchester City taper sitt møte med Arsenal 17. juni, vil Liverpool allerede i sin første kamp etter koronapausen sikre ligagullet med seier mot Everton påfølgende helg.

Nå ser Premier League, sammen med politiet, på alternative byer å arrangere Merseyside-derbyet, som i utgangspunktet skal spilles på Goodison Park.

Les også: Korona-alarm før United-kamp. Forlot stedet rett før avspark

Ifølge The Athletic er det Southamptons St Mary's Stadium som ligger best an til å bli vertskap for den potensielle gullkampen dersom den må flyttes.

Onsdag morgen skal en sikkerhetsgruppe avgjøre om det er forsvarlig å arrangere på kampen på Goodison eller om kampen bør flyttes ut av Liverpool. Politi, ambulanse, brannvesen, supportere og representanter fra bystyret er ventet å delta på møte.

Selv om Liverpool-ordfører Joe Anderson har uttalt at han gir Goodison Park grønt lys, er det en viss bekymring for det såkalte R-tallet i området, som viser hvor mange personer en koronasmittet person smitter videre.

Søndag ble det rapportert at den studie viste at R-tallet var på over 1 i nordvest.

Myndighetene ønsker unngå store ansamlinger av mennesker, selv om Liverpool-fansen har ventet 30 år på å feire en ny ligatittel.

Liverpool leder Premier League med 25 poeng når Jürgen Klopps mannskap har ni kamper igjen å spille. Manchester City på andreplass har ti kamper igjen å spille.