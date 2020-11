The Athletic: United-styret har bestemt seg - uavhengig av resultatet i helgen

The Athletic hevder å ha informasjon om både styrets og spillernes holdning til Ole Gunnar Solskjær.

Presset øker på Ole Gunnar Solskjær etter en svak start på sesongen, der Manchester United ligger på 15. plass i Premier League og nylig gikk på et 1-2-tap borte mot Istanbul Basaksehir i Champions League.

Torsdag skrev Manchester Evening News at Manchester United har kontaktet Mauricio Pochettinos representanter, med en forespørsel om hvordan han stiller seg til en fremtid som United-manager.

Les også: Fredagens Premier League-rykter

- Trygg inntil videre - selv med tap

Mange eksperter trodde dermed at helgens møte med Everton kan bli helt avgjørende for Ole Gunnar Solskjærs skjebne, men ifølge som regel troverdige The Athletic, er det ikke slik.

Nettstedet hevder nemlig at styret ikke kommer til å sparke Solskjær - selv om det blir tap mot Everton i helgen.

FÅR STØTTE: Ifølge The Athletic får Ole Gunnar Solskjær fra både styret og spillerne. Jobben skal ikke være i fare - uavhengig av resultat mot Everton i helgen. Foto: (AP)

«Solskjær er trygg. United gjenkjenner at han gjorde det bra da han tok laget til tredjeplass i Premier League forrige sesong, i tillegg til tre semifinaler, og de står ved hans side», skriver The Athletics Laurie Whitwell.

- Har støtte fra spillerne

Videre sies det at styret føler Solskjær fortjener muligheten til å snu det igjen, etter nylig å ha levert sterke resultater i Champions League mot Paris Saint-Germain og RB Leipzig.

Everton-kampen er første sjanse til å snu den vonde trenden, men den skal altså ikke være avgjørende for Solskjærs fremtid.

Ifølge nettstedet står også spillerstallen bak Solskjær, og flere spillere skal være fornøyd med forbedringene under hans ledelse. Samtidig er det kilder fra garderoben som stiller spørsmål rundt Solskjærs kompetanse på dette nivået, skriver The Athletic.

Alsaker: - Logisk forklaring på resultatene

TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker mener det er naturlig at presset øker på Solskjær etter den siste tids prestasjoner. Samtidig er han klar på at det er flere faktorer som glemmes.

- Jeg mener de dårlige resultatene, blant annet mot Tottenham, har en forklaring som ingen legger vekt på. De har knapt hatt pre-season (oppkjøring til sesongen). Den lille de har hatt, har gått med til «hva skal vi gjøre med Harry Maguire?», «hva skal vi gjøre med Mason Greenwood?» og «når er Paul Pogba ferdig med Covid-19?». Den forklaringen må jo inn i det bildet.

- Det finnes en logisk forklaring på at United svinger veldig her, sier Alsaker til Nettavisen

FØLGER MED: Øyvind Alsaker har kommentert Premier League i en årrekke. Foto: Eivind Senneset / Tv 2 (TV 2)

Han mener lørdagens møte med Everton nå blir ekstra interessant etter nederlaget i Istanbul og med tanke på det økende presset på Solskjær.

- Det var noe med måten de tapte på nå - som det 0-1-målet. Det slår veldig negativt tilbake på manageren. Selv om det er spillerne som på en eller annen måte mister hodet fullstendig. De ser ikke bra ut, og jeg tipper det er derfor det er fyr i spekulasjonene nå, sier Alsaker.

Han er ikke i tvil om at Solskjær får en annen behandling i britisk presse enn andre managerene i samme posisjon.

- Solskjær er fritt vilt og får en helt annen behandling enn Lampard og disse andre. Det synes jeg er ganske åpenbart. Det er ganske mange, tunge journalister som mener at Solskjær ikke har format. De vil kvesse knivene hver gang de får en anledning, sier Alsaker.

Solskjær ville ikke kommentere egen fremtid

Etter nederlaget i Istanbul ble Solskjær spurt om fremtiden sin som Manchester United-manager.

- Jeg avstår fra å kommentere slike ting. Selvfølgelig er det tidlig i sesongen, og meninger vil det alltid være. Man må være sterk. Jeg ble ansatt av klubben for å gjøre en jobb, og den gjør jeg etter beste evne sammen med støtteapparatet mitt, svarte Solskjær.

Everton og Manchester United møtes på Goodison Park førstkommende lørdag 13.30.