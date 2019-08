The Independent: - Christian Eriksen vil forhandle om ny kontrakt med Tottenham

Maktet ikke å presse igjennom en overgang til ny klubb denne sommeren.

En av spillerne det ble ryktet mest om denne sommeren var Tottenham-stjernen Christian Eriksen. Det ble uansett ingen overgang for den danske playmakeren i løpet av det engelske overgangsvinduet.

Selv om vinduet fortsatt er åpent i både Spania og Italia, skal det være lite sannsynlig at 27-åringen forlater Tottenham før månedsskiftet august-september, som er tidspunktet da vinduet stenger i La Liga og Serie A.

Eriksen var selv ute i pressen tidligere i sommer og kunngjorde at han var interessert i en ny utfordring i sin karriere, den gangen svirret ryktene for alvor om en overgang til Real Madrid.

Denne sommeren har de hvitkledde, så vel som Atlético Madrid, Juventus og Manchester United, blitt nevnt som mulige destinasjoner for en av Åge Hareides aller best betrodde på det danske landslaget.

Nå hevder uansett The Independent at Eriksen er klar til å sette seg ned med Tottenham for å forhandle om en kontraktforlengelse på Tottenham Hotspur Stadium.

De skriver nemlig at Madrid har gjort det klart at deres preferanse er å hente Paul Pogba fra Manchester United, hvilket gjør at mulighetene for å hente den tidligere Ajax-spilleren er mindre.

United skal ha fått tilbudet om å hente dansken denne sommeren, men samme avis hevder at dansken selv gjorde det klart at han ikke var spesielt interessert grunnet mangelen på Champions League-spill på Old Trafford denne sesongen.

For Tottenhams del kan det fort haste med å få på plass en avtale for Eriksen. Hans kontrakt med Mauricio Pochettinos klubb løper nemlig ut etter inneværende sesong, som betyr at han vil være gratis å hente sommeren 2020.

Christian Eriksen har vært en av Tottenhams nøkkelspillere i flere sesonger nå, og var helt vital da de hvitkledde snudde og vant sin serieåpning hjemme mot Aston Villa sist helg.

Eriksen var også instrumental på Tottenham-laget som tok seg til Champions League-finalen forrige sesong. Der ble, som kjent, Liverpool et nummer for store for London-klubben.