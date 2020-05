The Independent: - Premier League får starte opp igjen fra 1. juni

Britiske myndigheter skal ha gitt engelsk toppfotball grønt lys til å restarte sesongen.

Det skriver anerkjente The Independent mandag.

Som en del av statsminister Boris Johnsons plan for å gjenåpne landet skal britiske styresmakter ha besluttet at det vil bli tillatt å kringkaste sportsarrangementer som finner sted bak lukkede dører fra og med starten av neste måned.

Premier League-klubbene har sammen forpliktet seg til å fullføre sesongen på en eller annen måte, og det kan bety at kamper for tomme tribuner går av stabelen allerede om tre ukers tid. Nøytrale baner er også diskutert, men ennå er det ingen bekreftelser på hva som blir utfallet.

Møtes mandag



Men selv om myndighetene skal ha gitt grønt lys er det tilsynelatende mange hinder på veien før de kan starte opp igjen.

Mandag møtes representanter fra de 20 Premier League-klubbene for å diskutere videre det som blir omtalt som «Project Restart».

Håpet er at man skal få på plass en protokoll med klare retningslinjer for hvordan de skal kunne fullføre ligaen og de 92 resterende kampene under dagens krevende situasjon.

Planen skal være å få i gang ligaen igjen 12. juni.

Uenighet blant klubbene



Problemet er imidlertid at mange av klubbene er uenige om planene for oppstarten.

Utgangspunktet er blant annet at de resterende kampene i Premier League skal spilles på åtte til ti utvalgte nøytrale arenaer, men bunnlagene i ligaen skal blant annet være svært negative til dette.

Samtidig hevdes det at flere spillere fortsatt skal være redde for å bli smittet. Søndag meldte Brighton om at flere av deres spillere har testet positivt for covid-19.

Nylig uttrykte også flere klubbleger bekymring for planene.

Premier League-sjefene skal imidlertid ha advart mot de økonomiske konsekvensene en ytterligere utsettelse kan få for ligaen og klubbene.

Uten tilskuere

Med grønt lys fra allerede 1. juni kan presse til å komme frem til en snarlig løsning øke for klubbene.

Det er ventet at klubbene og spillerne vil trenge flere uker med opptrening før en mulig oppstart og sånn sett begynner det å haste dersom man skal få på plass en løsning.

UEFA skal ifølge The Gaurdian ha gitt ligaene i Europa frist frem til 25. mai på å bestemme seg for om de vil fullføre sesongen.

Det som imidlertid er helt sikkert et at de resterende kampene i Premier League eventuelt vil bli spilt for tomme tribuner.

For samtidig som myndighetene åpner for at Premier League kan sparkes i gang igjen, så gjør de også klart at det ikke vil være aktuelt med tilskuere på eksempelvis større sportsarrangement. Trolig vil dette gjelde ut 2020.