The Mirror: - Arsenal kan sikre Dayot Upamecano til sommeren

Den franske midtstopperens utkjøpsklausul reduseres sommeren 2020.

Arsenal skal fortsatte være interesserte i å signere den franske forsvarsspilleren Dayot Upamecano, ifølge den engelske avisen The Mirror. I sommer ble det hevdet at franskmannen var en av spillerne Unai Emery ønsket seg mest på Emirates Stadium.

RB Leipzig skal ha pekt på utkjøpsklausulen i kontrakt til Upamecano, hvilket lå på svimlende 82 millioner pund. Hadde Arsenal betalt den summen hadde han blitt tidenes dyreste forsvarsspiller.

I dag er det Manchester United som har den rekorden etter at de betalt 80 millioner pund for engelske Harry Maguire i sommer, da de hentet midtstopperen fra Leicester.

Ønsket i sommer

Det er uansett grunn til optimisme. The Mirror, som igjen siterer franske L'Équipe, hevder nemlig at utkjøpsklausulen til Upamecano faller drastisk dersom han ikke signerer en ny kontrakt med den tyske toppklubben.

De hevder at Upamecanos nye utkjøpsklausul dermed vil ligge på «kun» 53 millioner pund når overgangsvinduet åpner sommeren 2020. Arsenal skal ha lagt inn et bud på drøyt 50 millioner pund sist sommer.

Arsenal endte til slutt opp med å gå for brasilianske David Luiz, og sikret seg den profilerte stopperen på «deadline day» da veteranen tok turen fra Chelsea på overgangsvinduets siste dag.

I DUELL: Dayot Upamecano har overbevist mot blant andre Robert Lewandowski. Foto: John Macdougall (AFP)

Emery har også spillere som Sokratis Papasthatopoulous, Shkodran Mustafi og Rob Holding tilgjengelig på stopperplassene denne sesongen.

Skulle Upamecano ende opp med å signere for Arsenal, så vil han potensielt danne et spennende forsvarspar sammen med landsmannen William Saliba. Arsenal signerte nemlig Saliba sist sommer, men lånte ham tilbake til St. Etienne for 2019/2020-sesongen.

Sesongen har ikke utviklet seg slik 20-åringen kanskje hadde håpet i RB Leipzig. Han sliter nemlig med en kneskade, og har dermed kun vært på banen i to kamper for laget som kniver i toppen av Bundesligaen.

Red Bull-spiller

Det er nemlig Bayern München som leder den tyske toppdivisjonen etter seks kamper spilt, mens RB Leipzig ligger på delt andreplass sammen med Freiburg, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach og Bayer Leverkusen.

Det er uansett Julian Nagelsmann som har den beste målforskjellen, og dermed ligger foran Freiburg på flere mål scoret.

I Champions League ligger de på tredjeplass i gruppe G etter at de tapte 0-2 hjemme mot franske Lyon tidligere denne uken. Den franske klubben, sammen med russiske Zenit St. Petersburg, ligger på plassen over tyskerne.

Upamecano signerte for RB Leipzig etter en god sesong i den andre klubben tilknyttet Red Bull-konsernet i Europa, nemlig Red Bull Salzburg, der Erling Braut Haaland til daglig spiller.

For Arsenal sin del så ligger de på fjerdeplass i Premier League etter at de spilte 1-1 borte mot Manchester United tidligere denne uken. Det er hele ni poeng opp til serieleder Liverpool.

I Europa League har laget fra London fått en god start i gruppe F etter at de slo tyske Eintracht Frankfurt 3-0 i den første kampen. De møter belgiske Standard Liege torsdag kveld.