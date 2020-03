The Mirror: - Manchester City mistenker Arsenal for å stå bak forsøket på å holde dem ute av Champions League

Flere av Premier League-gigantene skal ha gått sammen i et forsøk på å holde de himmelblå utenfor Champions League.

I februar ble det klart at Manchester City stenges ute fra de to neste utgavene av Champions League, og må betale en bot på 30 millioner euro etter at de ble funnet skyldig i å bryte UEFAs Financial Fair Play-regler (FFP).

Kort tid kom også meldingen om at de regjerende Premier League-mesterne hadde sendt inn sitt brev til Idrettens voldgiftsrett (CAS) i et forsøk på å anke avgjørelsen fra UEFA.

Noe oppsiktvekkende var det derfor at det tidligere denne uken kom frem at åtte av lagene i topp ti i Premier League hadde gått sammen og sendt inn sitt brev til CAS for å stoppe dem fra å vende saken i favør City.

Forbanna

Alle klubbene, med unntak av Sheffield United, skal nemlig ha undertegnet individuelle brev der de ber om at City ikke må få godkjent noen forespørsel om å kunne få delta i Champions League mens ankesaken pågår.

Ifølge The Mirror skal Manchester City nå ha en klar idé om hvilken av de klubbene som har tatt initiativet til dette: Arsenal.

Forholdet mellom City og Arsenal skal ha vært iskaldt i en årrekke, og stammer tilbake til da tidligere Arsenal-trener Arsene Wenger var sterkt kritisk til pengene som plutselig begynte å rulle inn på Etihad Stadium.

I tillegg til at City kapret spillere som Samir Nasri, Gael Clichy og Emmanuel Adebayor over en årrekke, skal Arsenal heller ikke ha gjort de himmeblå spesielt fornøyde da de startet samtaler med daværende City-assistent Mikel Arteta, som siden tok hovedtrenerjobben på Emirates Stadium.

Avisen skriver videre at dersom Manchester City velger å konfrontere Arsenal med anklagene, så kommer London-klubben til å nekte at det er de som står bak initiativet.

The Mirror hevder at City var forberedt på avgjørelsen fra UEFA i fjor, og skal allerede ha gjort i stand en anke, slik at de potensielt kunne være klar for neste sesong Champions League.

Med tanke på den pågående korona-krisen er det uansett uvisst om CAS rekker å gå igjennom City sin ankesak før på sensommeren, skriver The Mirror. Derfor skal det være mulig for City å be om at dommen fra UEFA utsettes, og de kan spille Champions League neste sesong.

Avisen estimerer med at en plass i Champions League kan være verdt så mye som 120 millioner pund, og at dette er grunnlaget for hvorfor klubber nå har valgt å involvere seg, da de kan anses som «påvirkende parter» i en eventuell forkastelse av anken.

Skuffet over Liverpool

I skrivende stund er det serieleder Liverpool, Leicester og Chelsea som innehar de tre øvrige topp fire-plassene, sammen med Manchester City, som vil gi garantert Champions League-spill neste sesong.

Det skal ikke bare være Arsenal som nå ugleses av Pep Guardiolas lag. Avisen skriver at City skal være utrolig skuffet over at Liverpool også har valgt å sende inn et brev til CAS for å stenge ute City.

Forholdet mellom de to gigantene skal være alt annet enn godt, men tanken fra City skal nemlig være at Liverpool allerede er garantert en plass i neste sesong Champions League, og skal derfor ikke ha noen interesse av å blande seg inn i saken.

Liverpool ligger nemlig hele 25 poeng foran Manchester City på tabellen i Premier League. Den engelske toppdivisjonen, så vel som alle andre toppdivisjoner i Europa, er midlertidig avbrutt grunnet korona-pandemien.

Det samme gjelder også Champions League, der Liverpool er regjerende mestre. Finalen i Istanbul er flyttet som følge av den pågående krisen som herjer på verdensbasis, og sluttspillsrundene er utsatt.

Manchester City ligger godt an til å gå videre etter at de slo Real Madrid 2-1 på Santiago Bernabéu i den førte åttedelsfinalen. Lagene har de gode å spille returoppgjøret på Etihad.

Liverpool, på sin side, har rukket å spille begge oppgjørene, og er ute av Europas gjeveste klubbturnering. Atlético Madrid ble nummeret for store over to kamper for Jürgen Klopps mannskap.