«The Rock» kjøper amerikansk fotball-liga

Sammen med en investeringsgruppe kjøper Dwayne «The Rock» Johnson opp den amerikanske fotball-ligaen XFL. Oppkjøpet koster 15 millioner dollar.

Det melder ESPN som har fått en pressemelding der filmstjernen bekrefter kjøpet av det som skulle være et alternativ til NFL.

XFL gjorde comeback i 2020, der spillerne som ikke nådde helt opp i USAs største idrett fikk en ny sjanse til å vise seg fram i en versjon av sporten med litt mer moderne regler.

Ligaen sesongåpnet til god mottakelse, men koronaviruset satte en stopper for sesongen etter bare en måneds spill.

13. april måtte ligaen erklære seg konkurs. Den selges nå til Dwayne Johnson & Co.

– Oppkjøpet av XFL sammen med mine talentfulle partnere, Dany Garcia og Gerry Cardinale, er en investering som er ekstra viktig for meg grunnet to ting, min lidenskap for sporten og mitt ønske om å alltid ta vare på fansen, heter det fra Johnson.

Dwayne Johnson, som slo gjennom som karakteren «The Rock» i bryteorganisasjonen WWE, har også spilt amerikansk fotball selv. Mens han studerte på University of Miami mellom 1990 og 1994 spilte han amerikansk fotball.

I WWE jobbet han under Vince McMahon, som i tillegg til å være eier i WWE, er mannen bak XFL og som nå er tidligere eier av ligaen som først prøvde å konkurrere med NFL i 2001.

Debutsesongen på starten av 00-tallet endte i flause og 2020-versjonen måtte si stopp etter at koronaviruset gjorde det umulig for et tungt regnskap å gå opp. Nå gjenstår det å se hva Dwayne Johnson kan få ut av ligaen.

(©NTB)