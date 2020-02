The Telegraph: - Coronaviruset kan stoppe Liverpool

Dersom den engelske regjeringen stopper turneringsspillet kan det få grusomme følger for Jürgen Klopps mannskap.

Det er den engelske avisen The Telegraph som melder at Liverpools drøm om Premier League-tittelen kan få en dramatisk endelse dersom britiske styresmakter bestemmer seg for å stoppe alle sportsarrangementer i landet.

Spredningen av coronaviruset har nemlig gjort det slik at styresmaktene fort kan vurdere å avkutte turneringene pågående i landet, hvilket også kan bety at de tre lagene som ligger på nedrykksplass ikke flyttes ned til divisjonen under.

Avisen hevder at grunnet den kjappe spredningen så er det diskutert å avkutte alle sportsarrangementer i to måneder, hvilket betyr at flere kamper ikke kommer til å bli spilt.

I Norge har Olympiatoppen allerede kommet med sin beskjed til norske utøvere der de oppfordrer dem til å være kritiske i sine valg, spesielt hva angår reisemål den neste tiden.

Dersom Premier League-sesongen stoppes, så vil det i så fall bety at lederne for den engelske toppdivisjonen må i krisesamtaler for å finne ut en løsning, skriver The Telegraph.

De hevder at i verste fall kan man velge å avskilte hele 2019/2020-sesongen, som i så fall vil bety at Liverpool ikke tildeles tittelen de har ventet på siden 1989/1990-sesongen.

I skrivende stund ligger Liverpool på soleklar førsteplass i Premier League, med hele 22 poeng ned til Manchester City som innehar førsteplassen. Det er elleve kamper igjen av årets sesong.

En avgjørelse om å skrinlegge hele sesongen vil, ifølge avisen, fort avhenge av hvor mange kamper som er spilt. Dette fordi man ønsker at et visst antall kamper skal være gjennomført for at sesongen skal stå som gjeldende.

Det er ventet at en avgjørelse om å kutte ligaspillet vil anses som kontroversiell, spesielt også med tanke på at flere klubber, blant andre Manchester United, Chelsea, Sheffield United og Wolverhampton kjemper om en plass i Champions League neste sesong.

Sesongen 1939/1940 ble, ifølge avisen, stoppet da andre verdenskrig brøt ut. Den gang var det Blackpool som lå på førsteplass etter kun tre kamper spilt. Blackpool er ikke registrert som seriemestre for den sesongen.