The Times: - José Mourinho sendte tekstmelding til Harry Kane etter Tottenham-ansettelsen

Den portugisiske stjernetreneren skal ha ønsket å forsikre seg om at stjernespiss Harry Kane blir værende på Tottenham Stadium.

José Mourinho ble tidligere denne uken ansatt som Tottenham-trener, etter at Mauricio Pochettino fikk sparken. Argentineren hadde da hatt sjefsstolen hos London-klubben siden 2014.

Dette er den første trenerjobben Mourinho har hatt siden desember 2018. Den gangen fikk han sparken fra Manchester United, og ble siden erstattet av Ole Gunnar Solskjær.

Tidligere har Mourinho også trent Chelsea i Premier League, der han vant tre Premier League-trofeer, så vel som den italienske stormakten Inter, og den spanske giganten Real Madrid.

Kane-SMS

Portugiseren skal ikke ha kastet bort tiden på å gjøre seg kjent med sine nye spillere, skal vi tro avisen The Times. De rapporterer nemlig at Mourinho tekstet stjernespiss Harry Kane like etter at avtalen med Tottenham var signert.

Avisen hevder at Mourinho skal ha skrevet at han mener Kane er verdens beste spiss, og at han er sterk i troen på at Tottenham kommer til å vinne trofeer med ham ved roret.

Det skal ha vært en økt frykt i Tottenham-leiren at Kane kunne ønske å forlate klubben grunnet deres manglende evne til å sikre trofeer, hevder The Times. Dette til tross for tidligere trener Mauricio Pochettinos bragd til å ta klubben inn i Champions League år etter år.

Dermed skal én av Mourinhos første oppgaver på agendaen være å gjøre det så tydelig som overhode mulig for Kane at hans langtidsplaner burde være å bli på Tottenham Stadium, hevder avisen.

Ifølge den engelske avisen Daily Mail skal Mourinho ha gjort det tydelig for Tottenhams styreleder, Daniel Levy, at han ikke ønsker at den engelske landslagsspissen skal forlate Tottenham.

Såpass tydelig skal Mourinho ha vært at han hevdes å ha understreket at Kane er «vital» for hans planer, og «ikke kan forlate Tottenham under noen omstendigheter».

Vi må ikke lengre tilbake enn til juni 2018 for å finne sist gang Kane signerte ny kontrakt med «Lilywhites». Hans nåværende avtale med klubben strekker seg frem til slutten av 2023/2024-sesongen.

Kane har funnet veien til nettmaskene over 20 ganger i hver av de siste fem sesongene for Tottenham. I 2017/2018-avtalen endte han på totalt 41 scoringer på 48 kamper for klubben.

Ingen overganger

Mourinho møtte selv pressen for aller første gang på torsdag etter at han ble bekreftet som ny Tottenham-trener. Der gjorde han det veldig tydelig at det er en ny utgave av Mourinho som nå tar fatt på oppgavene i London.

- Jeg kommer ikke til å gjøre de samme feilene igjen. Jeg kommer til å gjøre nye feil. Jeg kommer ikke til å si at jeg er i stand til å gjøre en bedre jobb nå. Jeg har alltid vært i stand til å gjøre en god jobb, sa Mourinho på pressekonferansen.

GODT FORHOLD: Harry Kane og Mauricio Pochettino skal ha hatt et godt forhold under argentinerens opphold som Spurs-sjef. Foto: Dylan Martinez (Reuters)

- Jeg er avslappet, motivert og klar. Jeg tror spillerne har merket det disse dagene. Jeg er klar, og klar for å støtte spillerne. Det er alltid noen slike perioder i livet, da alt ikke handler om deg selv. Nå handler det om spillerne og laget.

Sporting Club-angriperen Bruno Fernandes og Zlatan Ibrahimovic er to av spillerne som allerede har blitt koblet med Tottenham etter at Mourinho satt penn til papir med de helhvite.

Selv er Mourinho veldig tydelig på at han ikke nødvendigvis kommer til å se til overgangsmarkedet så fort det åpner i janaur:

- Den beste gaven, er de spillerne som allerede er her. Jeg trenger ikke nye spillere. Jeg må bare bli bedre kjent med de jeg har her, sa han.

Den karismatiske portugiseren har selv signert en avtale til slutten av 2022/2023-sesongen med Tottenham. Han debuterer borte mot West Ham i Premier League allerede på lørdag. Tottenham ligger i skrivende stund på 14. plass.

Det venter også en retur til Champions League for 56-åringen fra Setubal. På tirsdag er det Omar Elabdellaoui og Olympiakos som står på andre banehalvdel på Tottenham Stadium.