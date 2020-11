The Times: Fernandes skjelte ut Greenwood

Den portugisiske Manchester United-stjernen Bruno Fernandes skal ha fått nok av Mason Greenwoods slappe innstats på trening.

Det uttrykkes bekymring i Manchester United-leiren for stortalentet Mason Greenwoods prestasjoner og holdning til trening den siste tiden, skriver The Times.

I forbindelse med kampen mot Everton i helgen oppga Ole Gunnar Solskjær at Greenwood var blitt syk, men ifølge avisen var det en slapp opptreden på trening som gjorde at 19-åringen ble vraket.

Les også: Tirsdagens Premier League-rykter

- Bruno Fernandes sa ifra

Treningsinnsatsen skal ha vært så svak at portugiseren Bruno Fernandes ga unggutten en overhaling foran alle på treningsfeltet.

Greenwood hadde i utgangspunktet en god sjanse til å starte kampen mot Everton etter bare å ha spilt noen minutter i Champions League tre dager tidligere. I stedet ble han utelatt fra troppen.

19-åringen skal i oktober ha fått en advarsel etter å ha møtt opp for sent til trening, og tidligere i år ble han sendt hjem fra landslagsoppdrag med England, etter å ha brutt koronaprotokollene. Samme måned ble det lekket en video av at Greenwood inhalerte lystgass.

- Bekymret for livsstilen

United-talentet er ikke tatt ut på landslaget til de kommende kampene, og Ole Gunnar Solskjær håper nå å stramme ham opp på klubbens treningsanlegg, Carrington, de neste to ukene, skriver Daily Mail.

Avisen hevder klubben bekymrer seg for Greenwoods livsstil og blant annet mangel på søvn.

TRENGER VEILEDNING: Mason Greenwood har hatt en høst med fokus på mye utenomsportslig. Nå vil Ole Gunnar Solskjær lede spisstalentet på rett vei, skriver Daily Mail. Foto: Oli Scarff (AFP)

Greenwood har vært Manchester United-spiller siden han var seks år gammel. Forrige sesong fikk han sitt store gjennombrudd i Premier League, med i scoringer.

Manchester United har fått en vanskelig start på årets Premier League-sesong og ligger på 14. plass etter å ha gjort unna sju av sesongens 38 kamper.

Lørdag kom imidlertid en etterlengtet opptur da Everton ble slått 3-1 på Goodison Park.