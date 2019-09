The Times: Liverpool betalte City én million pund i «spionasjeforlik»

Storavisen skriver at Manchester City i 2013 skal ha oppdaget at Liverpool hadde tilgang til deres scoutingsystem.

Det slår storavisen stort opp lørdag

The Times skriver at Liverpool endte med å betale Manchester én million pund i et slags forlik etter at rivalen oppdaget at deres scoutingsystem var blitt hacket.

Den konfidensielle avtalen mellom de to klubbene skal ha funnet sted i september 2013 etter at City skal ha hyret inn eksperter til å finne ut om deres scouting-nettverk var blitt hacket.

Forliket mellom de to klubbene kom et år etter at tre City-speidere gikk til Liverpool. To av dem, i tillegg til sportsdirektør Michael Edwards, skal ha vært anklaget av City for å ha vært innom deres database «Scout7» ved flere hundre anledninger.

Avsløringen får Matt Dickinson, kommentator i The Times, til å reagere.

- Rapporten om påstandene er oppsiktsvekkende lesning. At en ledende klubb skal ha betalt en annen én million pund etter påstått hacking av en rivals scoutingsystem, inkludert informasjon om overgangsmål, rangeres blant de største skandalene i PL-historien, skriver Dickinson.

Åtte måneders periode

Den konfidensielle avtalen mellom klubbene kom uten at verken Liverpool eller de involverte erkjente å ha gjort noe galt. Påstandene og informasjonen er heller aldri kommet for retten.

City nektet å kommentere saken etter å ha blitt kontaktet av The Times, mens Liverpool mente de ikke hadde mulighet til å kommentere saken, og at de ikke ville kommentere konfidensielle hendelser angående klubben.

The Times skriver at City skal ha kommet med en klage rettet mot Liverpool i juli 2013, som handlet om at noen hadde fått ulovlig tilgang ved å bruke brukernavnet og passordete til en City-speider over en åtte måneders periode fra juni 2012 til februar 2013.

Hvis dette kan bli bevist er det i strid med Premier Leagues regler, og en kilde til avisen forteller at Premier League ikke skal ha vært klar over avtalen på daværende tidspunkt.

Fikk fortgang i Fernandinho-avtale

I juni 2013 ble det i flere medierapporter hevdet av City trodde deres verdensbaserte scoutingdatabase var blitt hacket av en ansatt fra en ikke navngitt Premier League-klubb, og at klubben hadde ansatt spionasjeeksperteer for å finne mulige ledertråder.

Det ble til og med hevdet at City satte opp tempoet i avtalene for å signere daværende Sjakhtar Donetsk-spiller Fernandinho og Sevilla-spiller Jesus Navas.

Manchester-klubben skal først ha fattet mistanke da de oppdaget at Liverpool hadde uttrykt interesse unggutten Paolo Fernandes, en spiller de også fulgte tett. Fernandes (21) endte imidlertid med å signere for City i 2017 og er nå utlånt til Perugia.

The Times skriver at Citys innleide etterforskere skal ha antydet at tilgang til Scout7-systemet ble gitt gjennom å bruke brukernavnet og passordet til en av deres egne speidere.