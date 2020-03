The Times: Tomme tribuner også i Premier League

Det innføres publikumsforbud også i Premier League-fotballen i England. Det melder avisen The Times.

Beslutningen skal ha blitt tatt på et møte torsdag og kan bli satt ut i livet allerede fra torsdag kveld, melder avisen.

Det blir også lagt en kriseplan spesielt for fotballen. Det skal ikke ligge an til at PL-sesongen avbrytes før alle oppsatte kamper er spilt.

